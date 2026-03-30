150 Zeitungskassen gestohlen – Polizei sucht Serien-Täter

In Laakirchen und Steyrermühl sorgen Serien-Diebstähle für Aufsehen: Über 150 Zeitungskassen wurden seit Weihnachten gestohlen. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeitungskassen wurden in Laakirchen und Steyrermühl gezielt gestohlen. Die Polizei sucht nun nach einem Verdächtigen auf einem Fahrrad.

Zeitungskassen wurden in Laakirchen und Steyrermühl gezielt gestohlen. Die Polizei sucht nun nach einem Verdächtigen auf einem Fahrrad.

Im oberösterreichischen Bezirk Gmunden häufen sich seit Ende Dezember auffällige Diebstähle: In Laakirchen und Steyrermühl wurden an zahlreichen Standorten Zeitungskassen gewaltsam entfernt. Laut Polizei geschah das nicht einmalig, sondern verteilt auf zumindest sechs Tatnächte zwischen 24. Dezember 2025 und 1. März 2026. Dabei wurden nicht nur die Kassen selbst gestohlen, sondern auch Schlösser und Geldbehälter-Ständer. Insgesamt verschwanden so mehr als 150 Zeitungskassen.

Täter nahm Geldbehälter mit

Besonders auffällig: Der unbekannte Täter nahm sämtliche Geldbehälter mit. Diese dürfte er laut Ermittlungen in einem vertrauten Umfeld aufgebrochen haben. Über den Verbleib der gestohlenen Zeitungstaschen und Kassen gibt es bislang keine Spur. Der entstandene Schaden liegt bereits bei mehr als 4.400 Euro.

Hinweise führen zu möglichem Verdächtigen

Ein Zeitungsausträger konnte den Beamten bereits Hinweise liefern. Demnach könnte es sich um einen Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren handeln. Er soll schlank sein, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare haben und im Stadtgebiet von Laakirchen wohnen. Auffällig: Der Mann soll regelmäßig mit einem Fahrrad unterwegs sein, ausgestattet mit zwei roten Satteltaschen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler hoffen nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich zu melden. „Sollten Sie Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib der Zeitungskassen haben, oder haben Sie die Tat wahrgenommen, bitte um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133/4107“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.