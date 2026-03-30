ÖFB bezog neuen Campus in Wien: „Fantastische Bedingungen“

Das ÖFB-Team bezog das neue Quartier in Aspern, und wird auch hier die Vorbereitung absolvieren. Ralf Rangnick und Patrick Wimmer zeigen sich begeistert.

Die österreichische Nationalmannschaft bestreitet nun nur noch zwei Freundschaftsspiele vor der WM-Teilnahme in Amerika im Sommer. Nachdem es am Dienstag gegen Südkorea geht, empfängt die Elf von Teamchef Ralf Rangnick am 1. Juni Tunesien im Ernst-Happel-Stadion. „Ich gehe im Moment fest davon aus, dass wir diese fünf Tage vor dem Tunesien-Spiel auf jeden Fall hier verbringen“, sagte Rangnick am Montag in Aspern.

Erstes Mal im neuen Quartier geschlafen

Zum ersten Mal nächtigte das ÖFB-Team am Donnerstag im neuen Trainingskomplex, der zugleich auch das neue Hauptquartier des ÖFB ist. „Wir haben hier fantastische Bedingungen, auch was den Fitnessbereich und die medizinische Abteilung angeht“, sagt der Teamchef.

Wimmer: „Wir können froh sein“

Auch Patrick Wimmer ist mit dem neuen Komplex zufrieden: „Wir können froh sein, dass wir jetzt so eine Anlage hier in Österreich stehen haben. Natürlich ist es jetzt das erste Mal hier, da gibt es noch ein, zwei kleine Sachen, die man ändern kann, die aber nicht so schwer sind. Mit dem Platz, der Kabine und vor allem mit dem Gym haben wir jetzt die besten Anlagen hier, so wie es vorher vielleicht noch nicht war“, meint der niederösterreichische Flügelspieler.