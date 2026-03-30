Sturmböen bis 130 km/h: Rote Unwetterwarnung für Kroatien

Kroatien steht erneut vor schweren Stürmen: Ab Mittwoch drohen an der Küste und im Landesinneren Orkanböen von bis zu 130 km/h. Wetterdienste warnen.

Kroatien steuert auf eine gefährliche Unwetterlage zu: Ab Mitte der Woche warnen Meteorologen vor orkanartigen Sturmböen von bis zu 130 km/h. Besonders entlang der Küste und in Teilen des Landesinneren drohen schwere Schäden, Verkehrsprobleme und gefährliche Bedingungen auf See. Behörden raten daher, Reisen in betroffene Regionen möglichst zu vermeiden.

Unwetterwarnung für Kroatien: Heftige Stürme werden erwartet

Der staatliche Wetterdienst DHMZ warnt vor kräftigen Stürmen, die ab Mittwoch deutlich an Intensität zulegen sollen. In mehreren Regionen – darunter Rijeka und Teile Dalmatiens – sind Windspitzen von bis zu 130 km/h möglich, heißt es. Bereits am Dienstag gilt stellenweise die zweithöchste Warnstufe, ehe sich die Situation weiter verschärft. Neben heftigen Böen wird auch unbeständiges Wetter mit Regen erwartet, in höheren Lagen kann es sogar wieder schneien. Besonders entlang der Adriaküste sorgen starke Bora-Winde für gefährliche Bedingungen. Eine Entspannung der Lage wird laut Prognosen frühestens gegen Ende der Woche erwartet.

©DHMZ Der kroatische Wetterdienst DHMZ gibt für einige Regionen Warnstufe Rot aus.

Die Auswirkungen könnten erheblich sein: Umstürzende Bäume, Schäden an Gebäuden sowie Einschränkungen im Straßenverkehr und bei der Stromversorgung seien laut Experten nicht auszuschließen. Auch auf See wird vor extrem riskanten Bedingungen gewarnt, weshalb Behörden dringend davon abraten, sich in Küstennähe aufzuhalten oder Reisen in betroffene Gebiete anzutreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 21:44 Uhr aktualisiert