Wetter am Dienstag: Schneefallgrenze sinkt in tiefe Lagen

Während es auf der Alpennordseite regnet und schneit, lockert es im windigen Süden auf. Das sind die Wetteraussichten für den letzten Märztag.

Entlang und nördlich des Alpenhauptkammes bis ins westliche Niederösterreich schneit es am Dienstag immer wieder, oft auch anhaltend. Abseits der Staulagen ziehen im Norden und Osten ein paar Regen- und Schneeschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe. Wetterbegünstigt ist der Süden, hier bleibt es meist trocken und zeitweise zeigt sich auch die Sonne, berichtet GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig, im Osten und im Süden auch lebhaft, in exponierten Lagen kräftig aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 2 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

So wird das Bergwetter am Dienstag

Mit einer nördlichen Höhenströmung stauen sich entlang der Alpennordseite den ganzen Tag über dichte Wolken und es schneit immer wieder, der Schwerpunkt des Schneefalls liegt zwischen Arlberg und Kitzbüheler Alpen, am Wienerwald kommt kaum Schnee an. Alpensüdseitig ist der Himmel durch den starken Höhenwind oft aufgelockert bewölkt, hier zeigt sich in den meisten Bergregionen überwiegend die Sonne. Entlang des Alpenhauptkamms und den Kämmen der südlichen Kalkalpen weht zum Teil stürmischer Nordwind.