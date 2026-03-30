Österreicher finden Leiche: Vermisster Student tot aufgefunden

Traurige Gewissheit: In den Südtiroler Dolomiten wurde am Montag die Leiche eines seit Ende Jänner vermissten Studenten von österreichischen und deutschen Skitourengehern entdeckt.

Skitourengeher aus Österreich und Deutschland machten heute in den Südtiroler Dolomiten eine schreckliche Entdeckung.

Skitourengeher aus Österreich und Deutschland machten heute in den Südtiroler Dolomiten eine schreckliche Entdeckung.

Skitourengeher aus Österreich und Deutschland machten heute in den Südtiroler Dolomiten eine schreckliche Entdeckung: Die Gruppe fand plötzlich eine Leiche. Dabei handelt es sich laut Medienberichten vermutlich um einen 28-jährigen chinesischen Studenten, der seit Ende Jänner vermisst wurde. Bisherige Suchaktionen waren immer negativ verlaufen.

Leiche entdeckt: Skitourengeher finden vermissten Studenten

„Am heutigen Vormittag, gegen 11 Uhr, wurde im Bereich der Mittagsscharte im Villnößtal der leblose Körper einer Person von einer Gruppe Skitourengeher entdeckt. Nach der sofortigen Alarmierung standen ein Hubschrauberteam von Aiut Alpin Dolomites sowie die Bergrettung Villnöß – Soccorso Alpino Funes – CNSAS im Einsatz und führten die Bergung durch“, teilt auch die Bergrettung Südtirol am Montag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine Lawine den Körper bis auf etwa 2000 Meter mitgerissen haben, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 22:04 Uhr aktualisiert