Gleiche Produkte, andere Preise: So kannst du hunderte Euro sparen

Eine aktuelle Analyse von Geizhals.at zeigt enorme Preisunterschiede, vor allem bei Haushaltsgeräten. Wer Angebote vergleicht, spart oft mehrere hundert Euro, in Einzelfällen sogar über 1.000 Euro.

Für die Auswertung analysierte Geizhals.at die Preisspannen zwischen dem günstigsten und teuersten Händlerangebot der jeweils beliebtesten zehn Produkte ausgewählter Kategorien. Dabei zeigt sich, dass die Preise bei Haushaltsgeräten besonders weit auseinander liegen. Wer vor dem Kauf vergleicht, kann Kostenfallen vermeiden.

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Große Preisspannen bei Haushaltsgeräten

Besonders deutlich fallen die Preisunterschiede bei größeren Haushaltsgeräten. So beträgt der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot bei Backöfen und Dampfgarern rund 811 Euro. Auch bei Kühl-/Gefrierkombinationen können Konsumenten mit bis zu 698 Euro deutlich sparen. Bei Geschirrspülern liegt die mögliche Ersparnis bei rund 605 Euro, während bei Waschtrocknern rund 585 Euro Unterschied zwischen dem günstigsten und teuersten Händlerangebot bestehen können. Auch bei Kühlschränken und Waschmaschinen zeigen sich mit rund 490 Euro beziehungsweise 482 Euro hohe Preisabstände im Bereich von mehreren hundert Euro.

Preisunterschiede bei TV, Smartphones und Co.

Der größte Preisunterschied über alle analysierten Kategorien hinweg findet sich in der Produktkategorie Fernseher: Hier liegt die Differenz zwischen dem günstigsten und teuersten Händlerangebot bei rund 1.003 Euro. Damit kann bereits beim Kauf eines einzelnen Produkts ein vierstelliger Betrag eingespart werden, was die Bedeutung von Preisvergleichen einmal mehr unterstreicht. „Fernseher unterliegen einem besonders dynamischen Markt mit häufigen Modellwechseln und stark schwankenden Preisen“, erklärt Markus Nigl, CEO von Geizhals.at. „Unterschiedliche Lagerbestände, Aktionszeiträume und Preisanpassungen der Händler können etwa dazu führen, dass identische Geräte parallel zu sehr unterschiedlichen Preisen angeboten werden.“ Auch in weiteren stark nachgefragten Produktkategorien bestehen nennenswerte Preisunterschiede: So können Konsumenten bei Energiespeichern im Schnitt rund 649 Euro, bei Smartphones rund 484 Euro und bei Notebooks rund 453 Euro sparen.

Preisvergleich macht sich bezahlt

Ein Vergleich von Händlerpreisen hilft Konsumenten dabei, große Preisunterschiede zu erkennen und unnötig hohe Ausgaben zu vermeiden. „Gerade bei größeren Anschaffungen wie Kühl-/Gefrierkombinationen, Geschirrspülern oder Waschtrocknern können Preisunterschiede von mehreren hundert Euro schnell zur Kostenfalle werden. Wer mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig kauft – etwa bei einem Umzug – kann in Summe sogar mehr als 2.000 Euro Ersparnis erzielen“, so Nigl.