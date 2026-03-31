Bademeister vor Gericht: Hunderttausende Euro mit Handtüchern kassiert?

Ein ungewöhnlicher Betrugsfall beschäftigt das Gericht: Ein Bademeister aus Pinzgau soll über Jahre hinweg mit fingierten Pfandbuchungen ein Vermögen gemacht haben. Der Prozess wird nun fortgesetzt.

Mit scheinbar harmlosen Beträgen soll ein 50-jähriger Bademeister aus dem Pinzgau (Salzburg) über Jahre hinweg eine enorme Summe erbeutet haben. Laut Anklage verbuchte er immer wieder Pfandgebühren für Handtücher und Bademäntel, ohne dass diese tatsächlich ausgeliehen wurden. Die Gäste existierten zwar, die Transaktionen jedoch nicht. Auf diese Weise soll er sich durch vorgetäuschte Ein- und Rückgaben insgesamt rund 850.000 Euro angeeignet haben.

Betrug flog erst nach Jahren auf

Das System dahinter soll einfach gewesen sein: Mehrmals täglich wurden Beträge wie 20 Euro für ein Handtuch oder 37 Euro für einen Bademantel in die Kasse eingegeben, allerdings nur zum Schein. Die so generierten Einnahmen soll der Mann selbst eingesteckt haben. Auffällig wurde der Betrug erst nach mehreren Jahren. Zunächst vermutete der betroffene Hotelbetrieb einen technischen Fehler, da das Pfandkonto ein wachsendes Minus aufwies. Erst bei genauerer Analyse zeigte sich ein Muster: An Arbeitstagen des Angeklagten häuften sich die Rückbuchungen, während an freien Tagen kaum Bewegungen stattfanden. Videoaufnahmen erhärteten schließlich den Verdacht.

Beschuldigter wieder als Bademeister tätig

Ein Teil des Geldes soll laut Staatsanwaltschaft auch in den Lebensstil seiner Partnerin geflossen sein, darunter regelmäßige Bargeldbeträge, ein Auto sowie eine Wohnung. Der Beschuldigte ist kein Unbekannter vor Gericht und bereits einschlägig vorbestraft. Im laufenden Verfahren wird nun ein Gutachter die tatsächliche Schadenshöhe prüfen. Die Verteidigung hält die genannte Summe für deutlich überzogen. Ungeachtet dessen ist der Mann laut Berichten des ORF wieder als Bademeister tätig, diesmal in einer anderen Region, dem Pongau. Es gilt die Unschuldsvermutung.