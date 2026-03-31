200.000 Euro in 2 Tagen weg: Pensionist aus Salzburg verliert Vermögen

Nicht weniger als rund 200.000 Euro ist ein Salzburger Pensionist jetzt ärmer, nachdem er Opfer von Betrügern wurde. Diese haben ihn dazu gebracht, ihnen Fernzugriff zum Computer und Handy zu gewähren.

Wie die Salzburger Polizei nun berichtet, ist ein 84-jähriger Mann im Internet auf Betrüger reingefallen. Die unbekannten Täter haben dem Pensionisten dabei vorgetäuscht, Mitarbeiter einer von ihm genutzten Tradingplattform zu sein. Dadurch konnten sie ihn dazu bringen, eine Fernzugriffssoftware zu installieren und ihnen damit Zugriff zu Handy und Computer zu gewähren. Die Betrüger haben daraufhin am 26. und 27. März 2026 Geldüberweisungen in der Höhe von rund 200.000 Euro durchgeführt. Die Ermittlungen laufen.

Was machen Banken gegen Betrügereien?

In solchen Fällen stellt sich vielen die Frage, was Banken eigentlich konkret gegen solche Vorgänge machen bzw. überhaupt machen können. Dazu haben wir bei der Wirtschaftskammer-Bundessparte Bank & Versicherung nachgefragt. Eine wesentliche Rolle in solchen Fällen würde der Faktor Mensch spielen. „Getäuschte Kunden geben oft Zahlungen selbst aktiv frei oder bestehen auf deren Ausführung, ungeachtet einer von der Bank erkannten Verdachtslage“, so Bundessparten-Geschäftsführerin Eva Landrichtinger exklusiv gegenüber 5 Minuten. Alles dazu könnt ihr auch hier auf 5min.at nachlesen: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.