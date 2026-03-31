Starker Anstieg: Inflation im März bei 3,1 Prozent – woran das liegt

Nein, das ist kein verfrühter April-Scherz. Die Inflation im März liegt in Österreich voraussichtlich bei 3,1 Prozent, wie eine Schnellschätzung der Statistik Austria nun zeigt - und ist damit wieder deutlich stärker angestiegen.

Hauptgrund für die stark gestiegene Inflation im Vergleich zu den Vormonaten waren die stark gestiegenen Spritpreise und die Preise für Heizöl.

Hauptgrund für die stark gestiegene Inflation im Vergleich zu den Vormonaten waren die stark gestiegenen Spritpreise und die Preise für Heizöl.

Nachdem die Inflation im Jänner und im Februar auf zwei bzw. 2,2 Prozent beschränkt werden konnte und so schon früh im Jahr das erklärte „Kanzler-Ziel“ von zwei Prozent erreicht wurde, hat sie im März wieder deutlich stärker zugenommen. Wie eine Schnellschätzung der Statistik Austria nun nämlich zeigt, ist sie im dritten Monat des Jahres wohl bei 3,1 Prozent gelegen.

Sprit, Heizöl und Dienstleistungen als Inflationstreiber

„Damit steigt die Inflationwieder auf die Werte der ersten Jahreshälfte 2025. Der Anstieg von 0,9 Prozentpunkten (Anmerkung: im Vergleich zum Februar) geht fast vollständig auf die Preisschübe bei Treibstoffen und Heizöl zurück“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Sind im Jahresvergleich im Februar die Energiepreise etwa noch um 4,1 Prozent zurückgegangen, haben sie sich im März um 6,1 Prozent verteuert. „Die wichtigsten Inflationstreiber blieben jedoch Dienstleistungen, die im März um 4,5 Prozent teurer wurden, nach einem Preisplus von vier Prozent im Februar“, so Lenk.

Spritpreisbremse ab 1. April

Gegen die Spritpreisexplosion führt die Regierung mit 1. April 2026 eine Bremse ein, diese soll Diesel und Benzin um bis zu zehn Cent günstiger machen. Ob das die Inflation dämpfen kann, wird sich dann mit den April-Werten zeigen. Mehr dazu hier: Spritpreisbremse fix: Tanken wird ab April günstiger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 09:22 Uhr aktualisiert