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/ ©Fotomontage: Canva & kk
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt zwei Hände mit 50-Euro-Scheinen und dahinter das ORF-Logo auf einer Glasscheibe.
Die Liste der Spitzenverdiener des ORF aus dem Vorjahr ist jetzt öffentlich.
Österreich
31/03/2026
Spitzenverdiener

Bis zu 468.000 Euro: Wer beim ORF 2025 am meisten verdient hat

Am Dienstag, 31. März 2026, wurden die Spitzengehälter beim ORF veröffentlicht. Wer beim staatlichen Rundfunk am meisten verdient hat, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(407 Wörter)

Im neuesten Transparenzbericht des ORF wurden auch wieder die Spitzenverdiener des Rundfunks aufgezählt. Dabei ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin verewigt, der/die mehr als 170.000 Euro brutto im Vorjahr verdient hat. Das sind immerhin nicht weniger als als 62 Personen. Zur Einordnung: 170.000 Euro brutto im Jahr macht bei 14 Gehältern monatlich 12.142 Euro brutto oder 6.840 Euro netto. Weihnachts- (11.100 Euro) und Urlaubsgeld (9.500 Euro) machen freilich noch einmal deutlich mehr aus.

ORF-Spitzenverdiener 2025: Tabelle zeigt, wer wie viel bekommen hat

Doch mit 170.000 Euro brutto ist man ganz unten in der Liste der 62 Topverdiener. Ganz oben findet sich mit Pius Strobl der Hauptabteilungsleiter und Projektleiter Medienstandort wieder. Sein stattliches Jahresgehalt: 468.856,32 Euro – macht über 17.500 Euro im Monat netto. Hinter ihm folgt der mittlerweile zurückgetretene, damalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit immer noch 427.500,04 Euro. Noch zwei weitere Mitarbeiter haben im Vorjahr über 300.000 Euro brutto bekommen. Die bestbezahlte Frau im staatlichen Rundfunk ist Kathrin Zierhut-Kunz als Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft mit einem Jahresgehalt von 285.137,40 Euro. Die folgende Tabelle zeigt jene 62 Personen, die beim ORF über 170.000 Euro im Vorjahr verdient haben.

NameFunktion im Jahr 2025Jahresgehalt brutto in Euro
Pius StroblHauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort468.856,32
Roland WeißmannGeneraldirektor427.500,04
Johannes AigelsreiterHauptabteilungsleiter, Prokurist339.824,84
Peter SchöberGeschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter311.964,24
Kathrin Zierhut-KunzGeschäftsführerin Tochtergesellschaft285.137,40
Michael WagenhoferGeschäftsführer Tochtergesellschaft283.028,42
Eva SchindlauerKaufmännische Direktorin, Prokuristin279.972
Armin Wolfstellvertretender Chefredakteur, Moderator275.390,89
Michael HajekGeschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter271.871,13
Martin BiedermannGeschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter270.383,27
Ingrid TurnherRadiodirektorin, Prokuristin270.270
Stefanie Groiss-HorowitzProgrammdirektorin, Prokuristin270.270
Harald KräuterTechnischer Direktor, Prokurist270.270
Michael KrönHauptabteilungsleiter, Prokurist, Executive Producer ESC265.696
Waltraud LangerLandesdirektorin265.561,69
Werner DujmovitsGeschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter, Prokurist252.131,52
Karl NöbauerHauptabteilungsleiter, Prokurist249.886,86
Norbert GrillGeschäftsführer Tochtergesellschaft247.327,14
Josef LusserStabstellenleiter241.275,58
Gerhard KochLandesdirektor240.631,53
Karin BernhardLandesdirektorin236.101,39
Werner HericsLandesdirektor231.571,23
Klaus OberederLandesdirektor222.510,93
Alexander HoferLandesdirektor220.000
Christian WehrschützLeitender Redakteur, Korrespondent215.929,60
Markus KlementLandesdirektor213.038,99
Elisabeth TotzauerHauptabteilungsleiterin211.183,52
Esther MitterstielerGeschäftsführerin Tochtergesellschaft, Landesdirektorin210.600
Markus KastnerHauptabteilungsleiter, Prokurist208.749,76
Andrea Bogad-RadatzHauptabteilungsleiter208.163,34
Johann BürgerLeitender Redakteur208.033,04
Edgar WeinzettlLandesdirektor205.174,39
Martin SzerencsiHauptabteilungsleiter, Legal Advisor ESC202.066,71
Martin TraxlHauptabteilungsleiter200.063,56
Cornelia VospernikGeschäftsführerin Tochtergesellschaft, Leitende Redakteurin, Korrespondentin199.992,31
Astrid ZöchlingHauptabteilungsleiterin198.634,33
Michael AnderschHauptabteilungsleiter196.439,43
Michael PauserHauptabteilungsleiter193.944,02
Martin GastingerHauptabteilungsleiter193.880,88
Johannes BruckenbergerHauptabteilungsleiter, Chefredakteur193.227,14
Doroteja GradistanacHauptabteilungsleiterin191.648,29
Sebastian ProkopHauptabteilungsleiter, Chefredakteur191.003,26
Gabriele Waldner-PammesbergerHauptabteilungsleiterin, Chefredakteurin191.003,26
Andreas KnollModerator190.611,87
Stefan PollachGeschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter188.669,10
Kurt ReissneggerHauptabteilungsleiter185.459,28
Alexander HetfleischHauptabteilungsleiter183.311,73
Walter SchneebergerLeitender Redakteur181.546,32
Wolfgang WagnerLeitender Redakteur180.010,09
Barbara KrennHauptabteilungsleiter178.564,51
Katharina SchenkHauptabteilungsleiter178.564,51
Robert WaleczkaLeitender Redakteur177.021,84
Alexandra FidaGruppenleiterin176.376,60
Thomas MatzekHauptabteilungsleiter175.148,79
Hanno SetteleModerator174.922,28
Andreas PeiferLeitender Redakteur, Korrespondent174.683,94
Stefan WöberHerstellungsleiter174.434,68
Adam NiederkornLeitender Redakteur171.962,82
Eva Karabegstellvertretende Chefredakteurin, Leitende Redakteurin171.719,82
Thomas TröbingerGeschäftsführer Tochtergesellschaft, Gruppenleiter171.187,74
Alexander PistekAbteilungsleiter170.209,89
Wolfgang Hirschl1. Medienmeister, 1. Kamera170.176,92
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 10:20 Uhr aktualisiert
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