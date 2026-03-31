Bis zu 468.000 Euro: Wer beim ORF 2025 am meisten verdient hat

Am Dienstag, 31. März 2026, wurden die Spitzengehälter beim ORF veröffentlicht. Wer beim staatlichen Rundfunk am meisten verdient hat, erfahrt ihr hier bei uns.

Im neuesten Transparenzbericht des ORF wurden auch wieder die Spitzenverdiener des Rundfunks aufgezählt. Dabei ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin verewigt, der/die mehr als 170.000 Euro brutto im Vorjahr verdient hat. Das sind immerhin nicht weniger als als 62 Personen. Zur Einordnung: 170.000 Euro brutto im Jahr macht bei 14 Gehältern monatlich 12.142 Euro brutto oder 6.840 Euro netto. Weihnachts- (11.100 Euro) und Urlaubsgeld (9.500 Euro) machen freilich noch einmal deutlich mehr aus.

ORF-Spitzenverdiener 2025: Tabelle zeigt, wer wie viel bekommen hat

Doch mit 170.000 Euro brutto ist man ganz unten in der Liste der 62 Topverdiener. Ganz oben findet sich mit Pius Strobl der Hauptabteilungsleiter und Projektleiter Medienstandort wieder. Sein stattliches Jahresgehalt: 468.856,32 Euro – macht über 17.500 Euro im Monat netto. Hinter ihm folgt der mittlerweile zurückgetretene, damalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit immer noch 427.500,04 Euro. Noch zwei weitere Mitarbeiter haben im Vorjahr über 300.000 Euro brutto bekommen. Die bestbezahlte Frau im staatlichen Rundfunk ist Kathrin Zierhut-Kunz als Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft mit einem Jahresgehalt von 285.137,40 Euro. Die folgende Tabelle zeigt jene 62 Personen, die beim ORF über 170.000 Euro im Vorjahr verdient haben.

Name Funktion im Jahr 2025 Jahresgehalt brutto in Euro Pius Strobl Hauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort 468.856,32 Roland Weißmann Generaldirektor 427.500,04 Johannes Aigelsreiter Hauptabteilungsleiter, Prokurist 339.824,84 Peter Schöber Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter 311.964,24 Kathrin Zierhut-Kunz Geschäftsführerin Tochtergesellschaft 285.137,40 Michael Wagenhofer Geschäftsführer Tochtergesellschaft 283.028,42 Eva Schindlauer Kaufmännische Direktorin, Prokuristin 279.972 Armin Wolf stellvertretender Chefredakteur, Moderator 275.390,89 Michael Hajek Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter 271.871,13 Martin Biedermann Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter 270.383,27 Ingrid Turnher Radiodirektorin, Prokuristin 270.270 Stefanie Groiss-Horowitz Programmdirektorin, Prokuristin 270.270 Harald Kräuter Technischer Direktor, Prokurist 270.270 Michael Krön Hauptabteilungsleiter, Prokurist, Executive Producer ESC 265.696 Waltraud Langer Landesdirektorin 265.561,69 Werner Dujmovits Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter, Prokurist 252.131,52 Karl Nöbauer Hauptabteilungsleiter, Prokurist 249.886,86 Norbert Grill Geschäftsführer Tochtergesellschaft 247.327,14 Josef Lusser Stabstellenleiter 241.275,58 Gerhard Koch Landesdirektor 240.631,53 Karin Bernhard Landesdirektorin 236.101,39 Werner Herics Landesdirektor 231.571,23 Klaus Obereder Landesdirektor 222.510,93 Alexander Hofer Landesdirektor 220.000 Christian Wehrschütz Leitender Redakteur, Korrespondent 215.929,60 Markus Klement Landesdirektor 213.038,99 Elisabeth Totzauer Hauptabteilungsleiterin 211.183,52 Esther Mitterstieler Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Landesdirektorin 210.600 Markus Kastner Hauptabteilungsleiter, Prokurist 208.749,76 Andrea Bogad-Radatz Hauptabteilungsleiter 208.163,34 Johann Bürger Leitender Redakteur 208.033,04 Edgar Weinzettl Landesdirektor 205.174,39 Martin Szerencsi Hauptabteilungsleiter, Legal Advisor ESC 202.066,71 Martin Traxl Hauptabteilungsleiter 200.063,56 Cornelia Vospernik Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Leitende Redakteurin, Korrespondentin 199.992,31 Astrid Zöchling Hauptabteilungsleiterin 198.634,33 Michael Andersch Hauptabteilungsleiter 196.439,43 Michael Pauser Hauptabteilungsleiter 193.944,02 Martin Gastinger Hauptabteilungsleiter 193.880,88 Johannes Bruckenberger Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur 193.227,14 Doroteja Gradistanac Hauptabteilungsleiterin 191.648,29 Sebastian Prokop Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur 191.003,26 Gabriele Waldner-Pammesberger Hauptabteilungsleiterin, Chefredakteurin 191.003,26 Andreas Knoll Moderator 190.611,87 Stefan Pollach Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter 188.669,10 Kurt Reissnegger Hauptabteilungsleiter 185.459,28 Alexander Hetfleisch Hauptabteilungsleiter 183.311,73 Walter Schneeberger Leitender Redakteur 181.546,32 Wolfgang Wagner Leitender Redakteur 180.010,09 Barbara Krenn Hauptabteilungsleiter 178.564,51 Katharina Schenk Hauptabteilungsleiter 178.564,51 Robert Waleczka Leitender Redakteur 177.021,84 Alexandra Fida Gruppenleiterin 176.376,60 Thomas Matzek Hauptabteilungsleiter 175.148,79 Hanno Settele Moderator 174.922,28 Andreas Peifer Leitender Redakteur, Korrespondent 174.683,94 Stefan Wöber Herstellungsleiter 174.434,68 Adam Niederkorn Leitender Redakteur 171.962,82 Eva Karabeg stellvertretende Chefredakteurin, Leitende Redakteurin 171.719,82 Thomas Tröbinger Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Gruppenleiter 171.187,74 Alexander Pistek Abteilungsleiter 170.209,89 Wolfgang Hirschl 1. Medienmeister, 1. Kamera 170.176,92

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 10:20 Uhr aktualisiert