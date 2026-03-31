Bis zu 468.000 Euro: Wer beim ORF 2025 am meisten verdient hat
Am Dienstag, 31. März 2026, wurden die Spitzengehälter beim ORF veröffentlicht. Wer beim staatlichen Rundfunk am meisten verdient hat, erfahrt ihr hier bei uns.
Im neuesten Transparenzbericht des ORF wurden auch wieder die Spitzenverdiener des Rundfunks aufgezählt. Dabei ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin verewigt, der/die mehr als 170.000 Euro brutto im Vorjahr verdient hat. Das sind immerhin nicht weniger als als 62 Personen. Zur Einordnung: 170.000 Euro brutto im Jahr macht bei 14 Gehältern monatlich 12.142 Euro brutto oder 6.840 Euro netto. Weihnachts- (11.100 Euro) und Urlaubsgeld (9.500 Euro) machen freilich noch einmal deutlich mehr aus.
ORF-Spitzenverdiener 2025: Tabelle zeigt, wer wie viel bekommen hat
Doch mit 170.000 Euro brutto ist man ganz unten in der Liste der 62 Topverdiener. Ganz oben findet sich mit Pius Strobl der Hauptabteilungsleiter und Projektleiter Medienstandort wieder. Sein stattliches Jahresgehalt: 468.856,32 Euro – macht über 17.500 Euro im Monat netto. Hinter ihm folgt der mittlerweile zurückgetretene, damalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit immer noch 427.500,04 Euro. Noch zwei weitere Mitarbeiter haben im Vorjahr über 300.000 Euro brutto bekommen. Die bestbezahlte Frau im staatlichen Rundfunk ist Kathrin Zierhut-Kunz als Geschäftsführerin einer Tochtergesellschaft mit einem Jahresgehalt von 285.137,40 Euro. Die folgende Tabelle zeigt jene 62 Personen, die beim ORF über 170.000 Euro im Vorjahr verdient haben.
|Name
|Funktion im Jahr 2025
|Jahresgehalt brutto in Euro
|Pius Strobl
|Hauptabteilungsleiter, Projektleiter Medienstandort
|468.856,32
|Roland Weißmann
|Generaldirektor
|427.500,04
|Johannes Aigelsreiter
|Hauptabteilungsleiter, Prokurist
|339.824,84
|Peter Schöber
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter
|311.964,24
|Kathrin Zierhut-Kunz
|Geschäftsführerin Tochtergesellschaft
|285.137,40
|Michael Wagenhofer
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft
|283.028,42
|Eva Schindlauer
|Kaufmännische Direktorin, Prokuristin
|279.972
|Armin Wolf
|stellvertretender Chefredakteur, Moderator
|275.390,89
|Michael Hajek
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter
|271.871,13
|Martin Biedermann
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter
|270.383,27
|Ingrid Turnher
|Radiodirektorin, Prokuristin
|270.270
|Stefanie Groiss-Horowitz
|Programmdirektorin, Prokuristin
|270.270
|Harald Kräuter
|Technischer Direktor, Prokurist
|270.270
|Michael Krön
|Hauptabteilungsleiter, Prokurist, Executive Producer ESC
|265.696
|Waltraud Langer
|Landesdirektorin
|265.561,69
|Werner Dujmovits
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter, Prokurist
|252.131,52
|Karl Nöbauer
|Hauptabteilungsleiter, Prokurist
|249.886,86
|Norbert Grill
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft
|247.327,14
|Josef Lusser
|Stabstellenleiter
|241.275,58
|Gerhard Koch
|Landesdirektor
|240.631,53
|Karin Bernhard
|Landesdirektorin
|236.101,39
|Werner Herics
|Landesdirektor
|231.571,23
|Klaus Obereder
|Landesdirektor
|222.510,93
|Alexander Hofer
|Landesdirektor
|220.000
|Christian Wehrschütz
|Leitender Redakteur, Korrespondent
|215.929,60
|Markus Klement
|Landesdirektor
|213.038,99
|Elisabeth Totzauer
|Hauptabteilungsleiterin
|211.183,52
|Esther Mitterstieler
|Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Landesdirektorin
|210.600
|Markus Kastner
|Hauptabteilungsleiter, Prokurist
|208.749,76
|Andrea Bogad-Radatz
|Hauptabteilungsleiter
|208.163,34
|Johann Bürger
|Leitender Redakteur
|208.033,04
|Edgar Weinzettl
|Landesdirektor
|205.174,39
|Martin Szerencsi
|Hauptabteilungsleiter, Legal Advisor ESC
|202.066,71
|Martin Traxl
|Hauptabteilungsleiter
|200.063,56
|Cornelia Vospernik
|Geschäftsführerin Tochtergesellschaft, Leitende Redakteurin, Korrespondentin
|199.992,31
|Astrid Zöchling
|Hauptabteilungsleiterin
|198.634,33
|Michael Andersch
|Hauptabteilungsleiter
|196.439,43
|Michael Pauser
|Hauptabteilungsleiter
|193.944,02
|Martin Gastinger
|Hauptabteilungsleiter
|193.880,88
|Johannes Bruckenberger
|Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur
|193.227,14
|Doroteja Gradistanac
|Hauptabteilungsleiterin
|191.648,29
|Sebastian Prokop
|Hauptabteilungsleiter, Chefredakteur
|191.003,26
|Gabriele Waldner-Pammesberger
|Hauptabteilungsleiterin, Chefredakteurin
|191.003,26
|Andreas Knoll
|Moderator
|190.611,87
|Stefan Pollach
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Hauptabteilungsleiter
|188.669,10
|Kurt Reissnegger
|Hauptabteilungsleiter
|185.459,28
|Alexander Hetfleisch
|Hauptabteilungsleiter
|183.311,73
|Walter Schneeberger
|Leitender Redakteur
|181.546,32
|Wolfgang Wagner
|Leitender Redakteur
|180.010,09
|Barbara Krenn
|Hauptabteilungsleiter
|178.564,51
|Katharina Schenk
|Hauptabteilungsleiter
|178.564,51
|Robert Waleczka
|Leitender Redakteur
|177.021,84
|Alexandra Fida
|Gruppenleiterin
|176.376,60
|Thomas Matzek
|Hauptabteilungsleiter
|175.148,79
|Hanno Settele
|Moderator
|174.922,28
|Andreas Peifer
|Leitender Redakteur, Korrespondent
|174.683,94
|Stefan Wöber
|Herstellungsleiter
|174.434,68
|Adam Niederkorn
|Leitender Redakteur
|171.962,82
|Eva Karabeg
|stellvertretende Chefredakteurin, Leitende Redakteurin
|171.719,82
|Thomas Tröbinger
|Geschäftsführer Tochtergesellschaft, Gruppenleiter
|171.187,74
|Alexander Pistek
|Abteilungsleiter
|170.209,89
|Wolfgang Hirschl
|1. Medienmeister, 1. Kamera
|170.176,92