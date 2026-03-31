Über 20.000 Stunden Ruhe: Wo BILLA auf das Stille-Konzept setzt

Am kommenden Donnerstag, 2. April 2026, ist der Welt-Autismus-Tag. Im Mittelpunkt steht hierbei stets, wie Inklusion im Alltag gelingen kann. Bei BILLA setzt man ebenfalls eine Maßnahme: die "Stille Stunde".

Damit möchte man „ein klares Zeichen für mehr Barrierefreiheit im Einkaufsalltag“ setzen, heißt es nun in einer Aussendung. Denn: „Helles Licht, Marktdurchsagen, das Piepsen an der Kassa und volle Gänge stellen für viele Betroffene eine große Herausforderung dar.“ Der Supermarkt-Riese hat daher schon Ende 2021 die „Stille Stunde“ eingeführt, akustische und visuelle Reize werden in dieser Stunde in den teilnehmenden Märkten gezielt reduziert.

Wie die „Stille Stunde“ bei BILLA umgesetzt wird: Während der „Stille Stunde“ werden Radio- und Werbeeinschaltungen sowie Marktdurchsagen abgeschaltet, um eine ruhigere Einkaufsatmosphäre zu schaffen. Feinkostbestellungen werden auf die Theke gelegt, statt direkt übergeben zu werden, um den persönlichen Kontakt zu reduzieren. An den Kassen wird das Tempo angepasst, damit Kunden ausreichend Zeit zum Einräumen ihrer Einkäufe haben.

Nächster BILLA-Markt setzt „Stille Stunde“ bald um

Seit dem Start der Initiative hat man bereits mehr als 20.000 „Stille Stunden“ umgesetzt. Aktuell nehmen 50 BILLA- und BILLA Plus-Standorte an der Aktion teil, ab dem 13. April 2026 wird es auch im BILLA-Markt in der Wienerstraße 67/Oskar-Helmer-Straße in Traiskirchen (Bezirk Baden, Niederösterreich) von Montag bis Freitag zwischen 14 und 15 Uhr still. Und die Aktion soll allgemein noch ausgeweitet werden, wie man Anfang 2026 gegenüber 5 Minuten erklärte. Alles dazu hier: BILLA: Stilles Einkaufen soll bald „in ganz Österreich“ gehen. Ganz anders sieht das übrigens Konkurrent SPAR. Mehr dazu hier: SPAR und BILLA uneins: Stille-Konzept sorgt für gespaltene Meinungen.

Was hältst du von einer Stillen Stunde in Geschäften? Finde ich super! Halte ich nichts davon… Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Als BILLA-Familie verfolgen wir den Ansatz…“

Die BILLA-Teams der teilnehmenden Märkte werden übrigens von zertifizierten Autismus-Vereinen gezielt geschult, um für die Bedürfnisse der Kunden sensibilisiert zu sein. Wann sie genau ist, ist abhängig vom Standort individuell festgelegt. Alle teilnehmenden Märkte findet ihr übrigens hier auf der BILLA-Seite online. Und Kai Pataky, BILLA Vorstand Vertrieb, weiß außerdem: „Als BILLA-Familie verfolgen wir den Ansatz, allen Menschen ein angenehmes Einkaufserlebnis in unseren Märkten zu ermöglichen.“