Salzburger (84) will neue Liebe treffen, verliert 43.000 Euro

Auf einer Dating-Plattform hatte ein 84-jähriger Salzburger im Oktober 2025 jemanden kennengelernt. Als es zum Treffen kommen sollte, tätigte er einige Überweisungen - und verlor so rund 43.000 Euro.

Ein 84-jähriger Salzburger war am 30. März 2026 bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Bereits im Oktober 2025 wurde er auf einer Dating-Plattform kontaktiert, in weiterer Folge entwickelte sich eine scheinbare Beziehung. Nachdem ein scheinbares Treffen in Salzburg vereinbart wurde, hätte im Voraus Gepäck mit Bargeld und Goldbarren geschickt werden sollen.

Pensionist überweist mehrmals Geld

Wenig später wurde der 84-Jährige von einer angeblichen Speditionsfirma kontaktiert. Ihm wurde mitgeteilt, dass aufgrund des hohen Wertes der Lieferung Kosten anfallen würden. Also überwies der Pensionist mehrfach Geld, ehe er stutzig wurde und zur Polizei ging. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich laut der Beamten auf rund 43.000 Euro. Die Ermittlungen in der Sache laufen.