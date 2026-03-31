Jetzt fix: Wolf auf A1 in Niederösterreich überfahren

Auf der A1 Westautobahn im Raum St. Pölten (Niederösterreich) wurde in der Vorwoche ein Tier erfasst. Es verstarb noch an Ort und Stelle. Wie sich nun herausstellt, war das ein Wolf.

Die Veterinärmedizinische Universität Wien hat nach einem Unfall auf der A1 Westautobahn im Raum St. Pölten am Montag letzte Woche, 23. März 2026 gegen 23.15 Uhr, bei dem ein Tier überfahren und getötet wurde, dieses untersucht. Wie der ORF nun auf Anfrage beim Land Niederösterreich berichtet, handelte es sich bei dem Tier um einen Wolf. Vermutungen in diese Richtung hatte es auch schon letzte Woche gegeben. Der Wolf ist, wie die Untersuchungen außerdem bestätigen, aufgrund der Kollision mit dem Auto verstorben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, Menschen sind beim Unfall nicht verletzt worden.