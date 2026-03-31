Fast 57.000 Euro: Pensionist muss nach 25 Jahren um sein Geld kämpfen

Das ist wahrlich nicht nichts. Ein Niederösterreicher war 25 Jahre bei einem Betrieb angestellt, als er in Pension gingt, fehlten ihm aber fast 57.000 Euro. Die Arbeiterkammer (AK) ist zu seinen Gunsten eingeschritten.

Für einen Neu-Pensionisten aus Niederösterreich ist es um eine ganze Stange Geld gegangen.

Für einen Neu-Pensionisten aus Niederösterreich ist es um eine ganze Stange Geld gegangen.

Im November 2025 ist der Mann in Pension gegangen, davor war er 25 Jahre lang tagein tagaus aus dem Bezirk Zwettl (Niederösterreich) zu seiner Arbeit nach Oberösterreich gependelt. Ausgerechnet in den letzten Monaten seines Arbeitslebens wurde aber plötzlich kein Gehalt mehr überwiesen, berichtet nun die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich. Vom Arbeitgeber sei er immer wieder vertröstet worden.

AK holt Pensionisten sein Geld: „Wartet man zu lange…“

Da schritt die AK Bezirksstelle in Zwettl ein und brachte Bewegung in den Fall. „Und das war entscheidend, denn es ging um fast 60.000 Euro an offenem Gehalt und Abfertigung“, weiß man seitens der AK-Experten. Konkret waren es schließlich 56.783 Euro, die für den Pensionisten erkämpft werden konnten. Bezirksstellenleiterin Sonja Klinger warnt in dem Zusammenhang noch, dass man sich in solchen Fällen beeilen muss. Denn: „Lohn- und Gehaltszahlungen unterliegen Verfalls- und Verjährungsbestimmungen. Wartet man zu lange, können Teile des Entgelts verfallen.“