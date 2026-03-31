Ab April: Änderung beim Parkpickerl betrifft tausende Salzburger

Die Ausnahmegenehmigungen in Kurzparkzonen für Bewohner der Stadt Salzburg werden mit April auf ein elektronisches System umgestellt. Heißt: Ab sofort gibt es beim Neuantrag kein Klebepickerl mehr für die Windschutzscheibe.

Die Klebevariante des Parkpickerls in der Stadt Salzburg für Ausnahmegenehmigungen für Bewohner in Kurzparkzonen entfällt ab April 2026. Ab dann wird nämlich auf ein elektronisches System umgestellt. Bekommt man ein Parkpickerl bewilligt, wird das Kennzeichen künftig elektronisch freigeschaltet, Mitarbeiter der Parkraumüberwachung scannen dann die Kennzeichen.

Was die Änderung für Bewohner in Salzburg bringen soll

Immerhin knapp 10.000 Menschen in der Stadt Salzburg haben bisher physische Pickerl zum Anbringen an der Windschutzscheibe zugeschickt bekommen. Da die Berechtigungen jeweils zwei Jahre lang gelten, stehen pro Jahr also rund 5.000 Verlängerungen an. Die Änderung soll den Prozess für Bewohner „einfacher, bequemer und sicherer“ machen, so die Stadt. Übrigens: Ist man sich nicht sicher, ob die Bewilligung gültig ist, kann man das online auf der Seite der Stadt Salzburg hier abfragen.

Weitere Vorteile, die durch das elektronische Parkpickerl entstehen

Weitere Vorteile, die sich durch die Umstellung ergeben: Das Pickerl kann nicht mehr verloren gehen und gleichzeitig würde auch der Verwaltungsaufwand „deutlich“ sinken, weiß man seitens der Stadt. Denn: „Der bisherige Aufwand für Druck, Versand und Bearbeitung wird nun reduziert und Papier durch eine digitale Lösung ersetzt.“ Die Abwicklung von Ausnahmegenehmigungen in Kurzparkzonen soll so effizienter gestaltet werden und leichter handhabbar sein – sowohl für die Bewohner als auch die Verwaltung.