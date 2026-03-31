Cobra-Einsatz in Vösendorf: Nachbar bedroht Mann mit Faustfeuerwaffe

Ein verbaler Streit zwischen zwei Nachbarn soll am Montag so sehr eskaliert sein, dass die Cobra ausrücken musste. Dabei konnten Waffen sowie Suchtmittel sichergestellt werden.

Es war Montag gegen 22.10 Uhr, als der 32-Jährige von seinem 36-jährigen Nachbarn im Gemeindegebiet von Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) gefährlich bedroht worden sein soll. Auslöser soll ein verbaler Streit gewesen sein, bei dem der 36-Jährige dem Opfer eine Faustfeuerwaffe vorgehalten hätte. Bei den ersten Erhebungen durch die Polizeibeamten konnte die Echtheit der Waffe nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. „Deshalb wurden die Polizistinnen und Polizisten vor Ort anschließend durch Einsatzkräfte der Verhandlungsgruppe Ost, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und des Einsatzkommandos Cobra unterstützt“, informiert die Polizei.

Holzschläger, Softgun und Suchtgift sichergestellt

Die einschreitenden Bediensteten des Einsatzkommandos Cobra konnten den Beschuldigten in seiner Wohnung antreffen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten die Tatwaffe (eine Softgun), einen Holzschläger sowie diverse Suchtmittel auffinden und vorläufig sicherstellen. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.