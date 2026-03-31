Österreichs Budget 2025 besser als erwartet – Defizit sinkt

Der Staat hat sich im vergangenen Jahr weniger verschuldet als ursprünglich angenommen, das zeigt zumindest eine Aussendung. Welche Gründe das hat und welche Ziele die Regierung ansteuert, erfährst du hier.

Im vergangenen Mai wurde das Doppelbudget für Österreich beschlossen. Mehr dazu hier: Doppelbudget für Österreich offiziell beschlossen. Damals lag die Prognose des gesamtstaatlichen Defizits, also die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen des gesamten Staats in einem Jahr, bei 4,5 Prozent. Wie in einer Aussendung am Dienstag bekannt wurde, liegt es nun bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – also besser als erwartet. Neben striktem Sparen soll die Verbesserung vor allem daran liegen, dass sich die wirtschaftliche Lage verbessert hat und die Zinskosten gesunken sind.

Schuldenquote lag bei 81,5 Prozent

Nach Sektoren betrachtet liegt das Ergebnis im Bundessektor um 2,1 Milliarden Euro besser als im April 2025 erwartet. Das bedeutet, der Bund hat im Vergleich zum Vorjahr 0,5 Prozentpunkte des BIP besser abgeschnitten. Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträger schnitten jeweils um 0,1 Prozentpunkte schlechter ab als prognostiziert. Die Schuldenquote lag bei 81,5 Prozent des BIP und damit 3,2 Prozentpunkte unter der Prognose von April 2025. Der Erfolg 2025 soll beweisen, dass eine Budgetsanierung gelingen kann, wenn die Verteilung, Beschäftigung und die Wirtschaft berücksichtigt wird.

Eibinger-Miedl: „Unser Ziel bleibt klar“

Für 2026 erwartet das Finanzministerium weiterhin ein Defizit von 4,2 Prozent. Die Experten gehen davon aus, dass die verbesserte Ausgangslage die sich durch das deutlich niedrigere Defizit 2025 ergibt und gleichzeitig das Risiko einer schwächeren Wirtschaft wegen der aktuellen geopolitischen Ereignisse sich ausgleichen werden. Ziel der Bundesregierung bleibt, im Jahr 2028 ein Defizit von 3 Prozent des BIP zu erreichen und die Sanierung der Staatsfinanzen fortzuführen. „Unser Ziel bleibt klar: Österreich soll 2028 wieder aus dem EU-Defizitverfahren herauskommen. Dafür braucht es eine anhaltende, gesamtstaatliche Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden – mit Budgetdisziplin und Reformen“, betont Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl hat ein klares Ziel für Österreich vor Augen.

Doppelbudget 2027/28 in Planung

Nach Ostern sollen die Verhandlungen über das Doppelbudget 2027/28 starten. „Den bisherigen Weg gilt es konsequent weiterzuverfolgen. Mit dem strikten Budgetvollzug schaffen wir Spielräume, um in krisenhaften Situationen gezielt und rasch eingreifen zu können“, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).