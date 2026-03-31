Neue Strom-Spartarife: „Viele Menschen wissen überhaupt nicht…“

Mit 1. April 2026 wird es in Österreich für viele Menschen gleich zwei Arten geben, um Strom zu sparen. Einerseits wird der Strom-Sozialtarif eingeführt, andererseits die Kostenreduktion in den Sommermonaten zu gewissen Zeiten.

Während der Sozialtarif „nur“ für rund 290.000 einkommensschwache Haushalte hierzulande ist, wird der so genannte Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) für alle Menschen hierzulande möglich sein – sofern man ein Smart Meter hat. Beim Sozialtarif müssen allerdings einige tausend Haushalte noch etwas machen, wie 5 Minuten exklusiv vom OBS erfahren hat. Mehr dazu hier: Billiger Strom ab April: 70.000 Österreicher müssen jetzt handeln. Auch um den Sommer-Nieder-Arbeitspreis in Anspruch nehmen zu können, muss etwas gemacht werden. Alle Infos dazu bekommt ihr auch hier: Ab April: Strom wird in diesen Zeiten günstiger – was du dafür brauchst.

Was SNAP und Sozialtarif ab April bringen

Beim SNAP werden alle, die einen Smart Meter haben und diesen online oder telefonisch aktivieren lassen, vom 1. April bis 30. September 2026 täglich von 10 bis 16 Uhr von günstigeren Kosten profitieren. In dieser Zeit wird das Netzentgelt nämlich gesenkt. Der Sozialtarif bringt einkommensschwachen Haushalten einen Tarif von sechs Cent pro Kilowattstunde bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 Kilowattstunden. Der Tarif wird automatisch berücksichtigt, wenn man von der ORF-Gebühr befreit ist und alle Daten dort vorliegen. Dazu hat jeder anspruchsberechtigte Haushalt einen Brief vom OBS bekommen.

Wie teuer ist dein Stromtarif? Unter 10 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 30 und 40 Cent pro Kilowattstunde Über 40 Cent pro Kilowattstunde Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Entlastung ist eine wichtige Maßnahme“

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec freut sich über die beiden Maßnahmen: „Die Entlastung bei den Stromkosten in den Sommermonaten ist eine wichtige Maßnahme der Bundesregierung – insbesondere für Pensionistinnen und Pensionisten. Sie sind wegen der Hitze tagsüber viel zu Hause und brauchen daher auch im Sommer viel Strom.“ Gleichzeitig übt sie allerdings auch Kritik an der Umsetzung. Denn: „Viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass es diese Unterstützung gibt und wie sie dazu kommen. Gute Maßnahmen verlieren ihre Wirkung, wenn sie bei den Menschen nicht ankommen.“

„Wer nicht online ist, darf nicht zum Bittsteller werden“

Zusätzlich erwartet und fordert sie auch von den Netzbetreibern, dass der Zugang und die Aktivierung der SNAP auch analog – also telefonisch – und ohne zusätzliche Kosten möglich sein muss. „Wer nicht online ist, darf nicht zum Bittsteller werden oder gar ausgeschlossen werden“, so Korosec abschließend.