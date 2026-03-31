Oberösterreich: Weniger Straftaten, aber Internetkriminalität explodiert

Oberösterreich verzeichnet 2025 weniger Anzeigen als im Jahr davor. Während klassische Delikte rückläufig sind, nimmt vor allem die Internetkriminalität weiter zu und erreicht neue Dimensionen.

Kriminalität in Oberösterreich geht zurück, doch gleichzeitig nimmt Cybercrime deutlich zu.

Kriminalität in Oberösterreich geht zurück, doch gleichzeitig nimmt Cybercrime deutlich zu.

Die Kriminalität in Oberösterreich ist 2025 leicht gesunken. Insgesamt wurden 66.784 Delikte angezeigt – ein Minus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024. Gleichzeitig bleibt die Aufklärungsquote mit 60,7 Prozent auf einem konstant hohen Niveau. Auch die Zahl der ausgeforschten Tatverdächtigen blieb mit 48.771 Personen nahezu stabil. Auffällig ist jedoch: Der Anteil fremder Tatverdächtiger liegt mit 42,9 Prozent so hoch wie noch nie.

Weniger Gewalt, aber bekannte Täter

Auch bei Gewaltdelikten zeigt sich ein Rückgang. 10.345 Fälle wurden registriert, das sind 1,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Besonders deutlich ist das Minus bei Gewalt in der Privatsphäre, hier gab es um 9,4 Prozent weniger Anzeigen. In knapp zwei Drittel der Fälle kannten sich Täter und Opfer. Stichwaffen bleiben das häufigste Tatmittel. Insgesamt wurden sieben Morde verzeichnet.

Rückgänge bei Raub und Sexualdelikten

Die Zahl der Vergewaltigungen sank um 7,7 Prozent auf 156 Fälle. Auch Raubdelikte gingen leicht zurück. Mehr als die Hälfte dieser Taten passierte an öffentlichen Orten wie Straßen oder Parkplätzen. Ebenfalls rückläufig ist die Gewalt gegen Beamte, hier gab es 235 Fälle, ein Minus von 6 Prozent.

Keller-Einbrüche nehmen stark zu

Bei der Eigentumskriminalität zeigt sich ein gemischtes Bild. Insgesamt gab es einen leichten Rückgang, gleichzeitig stiegen Einbrüche in Kellerabteile massiv an – um 82,6 Prozent auf 845 Fälle. Deutlich weniger wurden hingegen Autos gestohlen. Auch Taschen- und Trickdiebstähle gingen zurück.

Weniger Drogen, mehr Internetkriminalität

Ein klarer Rückgang zeigt sich bei Suchtmitteldelikten: Die Anzeigen sanken um 12,1 Prozent. Ganz anders sieht es im Internet aus. Insgesamt wurden 8.480 Fälle angezeigt – ein leichtes Plus. Besonders stark stieg die Cyberkriminalität im engeren Sinn, nämlich um 24,5 Prozent. Gleichzeitig gingen Internetbetrug und Erpressung zurück.

Mehr Wirtschaftskriminalität

Zugenommen hat die Wirtschaftskriminalität. 13.208 Fälle wurden registriert, ein Plus von 3,6 Prozent. Den größten Anteil machen Betrugsdelikte aus. Auch Sozialleistungsbetrug ist deutlich angestiegen.

Junge Tatverdächtige leicht rückläufig

Die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt wurden 10.704 junge Verdächtige registriert. Langfristig bleibt die Zahl jedoch auf einem höheren Niveau als noch vor einigen Jahren.

Polizei zieht positive Bilanz

Unterm Strich zeigt die Entwicklung eine stabile Lage mit leichten Rückgängen in vielen Bereichen. Sorgen bereitet vor allem die zunehmende Cyberkriminalität. „Dieses hervorragende Ergebnis spiegelt die ausgezeichnete Arbeit aller Polizistinnen und Polizisten in Oberösterreich wider. Vor allem die neuerlich hohe Aufklärungsquote sollte für uns Bestätigung und Motivation zugleich sein. Besonders auffällig ist, dass es im Jahr 2025 keinen einzigen Bankraub gegeben hat“, sagte Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamtes Oberösterreich.