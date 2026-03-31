Für Reparaturen: Zehntausende Österreicher holen sich Geld vom Staat

Seit 12. Jänner 2026 ist der Reparaturbonus unter neuem Namen und in etwas abgespeckter Form zurück. Seither wurden bereits fast 60.000 Bons eingelöst, wie das Umweltministerium nun berichtet.

65.300 Bons wurden bis 26. März 2026 generiert, rund 59.000 davon auch bereits eingelöst. Bei 2.100 wurden auch schon Auszahlungen vorgenommen. So sieht die Bilanz der Geräte-Retter-Prämie, die Mitte Jänner 2026 gestartet ist und den Reparaturbonus abgelöst hat, aus, wie es aus dem Umweltministerium nun heißt. Was die Geräte-Retter-Prämie so kann, könnt ihr übrigens unter anderem hier auf 5min.at nachlesen: Ab Mitte Jänner: Beliebter Bonus kommt gekürzt zurück.

„Hohe Einlösequote zeigt, dass Menschen Reparaturen gezielt in Anspruch nehmen“

Aktuell können Reparaturen in run 2.280 Partnerbetrieben vorgenommen werden. Besonders gefragt sind dabei Reparaturen bei Kaffeemaschinen. Knapp dahinter folgen Waschmaschinen und Geschirrspüler. Positiv sieht die Prämie auch Umweltminister Norbert Totschnig: „Die Geräte-Retter-Prämie wird stark nachgefragt und entwickelt sich sehr erfolgreich. Die hohe Einlösequote zeigt, dass viele Menschen Reparaturen gezielt in Anspruch nehmen. Das entlastet die Haushalte, reduziert den Ressourceneinsatz und leistet gleichzeitig einen sinnvollen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima.“ Die Top 5 der reparierten Geräte findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Geräte werden von den Österreichern auch mit Hilfe der Geräte-Retter-Prämie repariert: Kaffemaschinen: 10.461

Waschmaschinen: 9.181

Geschirrspüler: 8.654

Laptops: 4.422

Backöfen: 2.903

©BMLUK / Hemerka Umweltminister Norbert Totschnig: „Die Geräte-Retter-Prämie wird stark nachgefragt und entwickelt sich sehr erfolgreich.“

Geräte-Retter-Prämie kann nur online geholt werden

Die Geräte-Retter-Prämie kann übrigens ausschließlich online über die Website hier abgewickelt werden. Erst müssen persönliche Daten und die Bankverbindung eingegeben werden, dann wird der Bon per Mail übermittelt und kann digital oder ausgedruckt beim Partnerbetrieb eingelöst werden. Die Partnerbetriebe findet man ebenfalls online auf der Website. Der Bon ist drei Wochen lang gültig. Kritik hat es daran vor allem seitens der Pensionistenvertreter gegeben, die gerne auch eine nicht digitale Variante der Prämie hätten. Auf Nachfrage beim Umweltministerium hieß es kürzlich gegenüber 5 Minuten, dass man weitere Möglichkeiten prüfen würde. Alles dazu hier: Pensionisten als „Bittsteller“: Neuer Bonus sorgt noch immer für Ärger.

Das „kann“ die Geräte-Retter-Prämie: Gefördert werden jene Geräte, die im Haushalt am häufigsten benötigt werden und gleichzeitig viel Material binden. Dazu zählen beispielsweise Waschmaschinen, Kühlgeräte, Kaffeemaschinen, Staubsauger oder auch Akkuschrauber. Außerdem wird die Reparatur von Geräten für die Krankenpflege wie beispielsweise Rollstühle, Pflegebetten, Beatmungsgeräte und Blutdruckmessgeräte unterstützt. Der Fördersatz beträgt 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal 130 Euro. Kostenvoranschläge werden mit bis zu 30 Euro unterstützt.