Stau in Österreich: Am Wochenende ist Geduld gefragt

Am Wochenende heißt es, mehr Zeit einzuplanen: Denn die Osterferien sorgen für Verzögerungen und Staus in ganz Österreich. Vor allem zwei Konzerte in Graz und Innsbruck sorgen zusätzlich für ordentlich Verkehr.

Die Osterferien enden am Ostermontag, dem 6. April, für die Österreicher. In Deutschland dauern die Ferien länger oder beginnen erst. „Damit treffen Heimreiseverkehr, neuer Urlaubsverkehr und klassischer Oster-Ausflugsverkehr aufeinander“, informiert der ARBÖ.

Verkehr am Karsamstag und Ostermontag

Vor allem am kommenden Samstag, dem 4. April, wird der Anreiseverkehr in den Süden und zu den heimischen Touristenregionen, vor allem aber in die Skigebiete, für Verzögerungen sorgen. Am Ostermontag muss dann mit einer ausgeprägten Rückreisewelle aus den Ausflugsgebieten und Kurzurlaubsdestinationen gerechnet werden. Gerade bei frühlingshaftem Wetter ist mit mehr Ausflugsverkehr zu rechnen, was vor allem am Nachmittag und frühen Abend zu zusätzlichen Verzögerungen in Richtung Ballungsräume führen kann. „Das Einsetzen des Reiseverkehrs am Nachmittag des Ostermontags ist erfahrungsgemäß nicht unwesentlich vom Wetter abhängig. Je schlechter das Wetter, desto früher setzt die Rückreisewelle ein, je schöner das Wetter, desto später“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Osterferien in Österreich: Hier ist mit Stau zu rechnen Hier kommt es am Samstag vom frühen Vormittag bis in den Nachmittag zu den längsten Verzögerungen: Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg

Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau sowie vor der Mautstelle St. Michael

Südautobahn (A2), im Bereich Villach

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus sowie vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel

Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck und vor den Ausfahrten zu den Skitälern

Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich der Luegbrücke Am Ostermontag wird auf den folgenden Strecken ein langer Geduldsfaden ein guter Reisebegleiter sein: Westautobahn (A1), vor der Grenze Walserberg, rund um Linz und zwischen St. Pölten und Wien

Südautobahn (A2), rund um Graz, Klagenfurt, Villach und Wien

Ostautobahn (A4), zwischen dem Knoten Schwechat und Wien

Pyhrnautobahn (A9), rund um Graz, vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie vor der Tunnelkette Klaus

Inntalautobahn (A12), rund um Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Brennerautobahn (A13), vor der Baustelle Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg

Autópálya Budapest–Hegyeshalom (M1), vor der Grenze Nickelsdorf in Ungarn

Avtocesta Ljubljana–Jesenice (A2), vor dem Karawankentunnel

Konzert sorgt für Staus in Graz und Innsbruck

Die Show „The World of Hans Zimmer – The Immersive Symphony“ gastiert in der Karwoche zweimal in Österreich. Am 4. April ist sie in der Olympiahalle Innsbruck zu hören. Einen Tag später macht die Tournee in der Grazer Stadthalle halt. „In beiden Städten werden vermutlich viele der Konzertbesucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen“, so der ARBÖ.

Am Samstag: Hier kommt es in Innsbruck zu Stau

In der Tiroler Landeshauptstadt soll es sich vor dem Beginn und nach dem Ende des Konzerts sehr wahrscheinlich auf der Amraser Straße, der Burgenlandstraße, der Olympiabrücke, der Olympiastraße sowie der Resselstraße stauen. Auch die Parkplatzsuche könnte aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten zur Geduldprobe werden. Deshalb wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder eine frühe Anreise empfohlen. Die Linien J, K, M, T und 505 der Innsbrucker Verkehrsbetriebe halten in der Nähe der Olympiahalle.

Am Sonntag: Hier kommt es in Innsbruck zu Stau

In Graz ist rund um die Stadthalle mit starkem Besucherandrang zu rechnen. Staugefahr besteht insbesondere am Zubringer Liebenau (A2) sowie auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Münzgrabenstraße, der Fröhlichgasse und im Bereich Messeplatz. Auch wenn am Wochenende keine flächendeckende Kurzparkzone gilt, ist im Umfeld mit Parkproblemen zu rechnen. Als Stellplatz-Alternativen können die Tiefgarage Andreas-Hofer-Platz, die Tiefgarage Kastner & Öhler und die Kunsthausgarage benutzt werden. Öffentlich ist die Grazer Stadthalle mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 gut erreichbar.

So kommst du gut durch den Stau

Wer flexibel ist, sollte Freitagabend und Samstag für die Anreise in den Osterurlaub sowie den Ostermontag als Rückreisetag meiden. „Wenn das nicht möglich ist, gilt an allen drei Tagen: Fahren Sie entweder in den Morgenstunden bzw. am frühen Vormittag oder am späteren Abend. Konzertbesuchern raten wir zur frühzeitigen Anreise und/oder zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel“, so die Experten des ARBÖ-Informationsdienstes abschließend.