Stau in Österreich: Am Wochenende ist Geduld gefragt
Am Wochenende heißt es, mehr Zeit einzuplanen: Denn die Osterferien sorgen für Verzögerungen und Staus in ganz Österreich. Vor allem zwei Konzerte in Graz und Innsbruck sorgen zusätzlich für ordentlich Verkehr.
Die Osterferien enden am Ostermontag, dem 6. April, für die Österreicher. In Deutschland dauern die Ferien länger oder beginnen erst. „Damit treffen Heimreiseverkehr, neuer Urlaubsverkehr und klassischer Oster-Ausflugsverkehr aufeinander“, informiert der ARBÖ.
Verkehr am Karsamstag und Ostermontag
Vor allem am kommenden Samstag, dem 4. April, wird der Anreiseverkehr in den Süden und zu den heimischen Touristenregionen, vor allem aber in die Skigebiete, für Verzögerungen sorgen. Am Ostermontag muss dann mit einer ausgeprägten Rückreisewelle aus den Ausflugsgebieten und Kurzurlaubsdestinationen gerechnet werden. Gerade bei frühlingshaftem Wetter ist mit mehr Ausflugsverkehr zu rechnen, was vor allem am Nachmittag und frühen Abend zu zusätzlichen Verzögerungen in Richtung Ballungsräume führen kann. „Das Einsetzen des Reiseverkehrs am Nachmittag des Ostermontags ist erfahrungsgemäß nicht unwesentlich vom Wetter abhängig. Je schlechter das Wetter, desto früher setzt die Rückreisewelle ein, je schöner das Wetter, desto später“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.
Osterferien in Österreich: Hier ist mit Stau zu rechnen
Hier kommt es am Samstag vom frühen Vormittag bis in den Nachmittag zu den längsten Verzögerungen:
- Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg
- Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau sowie vor der Mautstelle St. Michael
- Südautobahn (A2), im Bereich Villach
- Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus sowie vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel
- Inntalautobahn (A12), im Großraum Innsbruck und vor den Ausfahrten zu den Skitälern
- Brennerautobahn (A13), vor der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich der Luegbrücke
Am Ostermontag wird auf den folgenden Strecken ein langer Geduldsfaden ein guter Reisebegleiter sein:
- Westautobahn (A1), vor der Grenze Walserberg, rund um Linz und zwischen St. Pölten und Wien
- Südautobahn (A2), rund um Graz, Klagenfurt, Villach und Wien
- Ostautobahn (A4), zwischen dem Knoten Schwechat und Wien
- Pyhrnautobahn (A9), rund um Graz, vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie vor der Tunnelkette Klaus
- Inntalautobahn (A12), rund um Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden
- Brennerautobahn (A13), vor der Baustelle Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg
- Autópálya Budapest–Hegyeshalom (M1), vor der Grenze Nickelsdorf in Ungarn
- Avtocesta Ljubljana–Jesenice (A2), vor dem Karawankentunnel
Konzert sorgt für Staus in Graz und Innsbruck
Die Show „The World of Hans Zimmer – The Immersive Symphony“ gastiert in der Karwoche zweimal in Österreich. Am 4. April ist sie in der Olympiahalle Innsbruck zu hören. Einen Tag später macht die Tournee in der Grazer Stadthalle halt. „In beiden Städten werden vermutlich viele der Konzertbesucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen“, so der ARBÖ.
Am Samstag: Hier kommt es in Innsbruck zu Stau
In der Tiroler Landeshauptstadt soll es sich vor dem Beginn und nach dem Ende des Konzerts sehr wahrscheinlich auf der Amraser Straße, der Burgenlandstraße, der Olympiabrücke, der Olympiastraße sowie der Resselstraße stauen. Auch die Parkplatzsuche könnte aufgrund der begrenzten Parkplatzkapazitäten zur Geduldprobe werden. Deshalb wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder eine frühe Anreise empfohlen. Die Linien J, K, M, T und 505 der Innsbrucker Verkehrsbetriebe halten in der Nähe der Olympiahalle.
Am Sonntag: Hier kommt es in Innsbruck zu Stau
In Graz ist rund um die Stadthalle mit starkem Besucherandrang zu rechnen. Staugefahr besteht insbesondere am Zubringer Liebenau (A2) sowie auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Münzgrabenstraße, der Fröhlichgasse und im Bereich Messeplatz. Auch wenn am Wochenende keine flächendeckende Kurzparkzone gilt, ist im Umfeld mit Parkproblemen zu rechnen. Als Stellplatz-Alternativen können die Tiefgarage Andreas-Hofer-Platz, die Tiefgarage Kastner & Öhler und die Kunsthausgarage benutzt werden. Öffentlich ist die Grazer Stadthalle mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 gut erreichbar.
So kommst du gut durch den Stau
Wer flexibel ist, sollte Freitagabend und Samstag für die Anreise in den Osterurlaub sowie den Ostermontag als Rückreisetag meiden. „Wenn das nicht möglich ist, gilt an allen drei Tagen: Fahren Sie entweder in den Morgenstunden bzw. am frühen Vormittag oder am späteren Abend. Konzertbesuchern raten wir zur frühzeitigen Anreise und/oder zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel“, so die Experten des ARBÖ-Informationsdienstes abschließend.