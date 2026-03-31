Von „skurril“ bis „suspekt“: FPÖ muss Geschäftsbücher öffnen

Die FPÖ muss nun gegenüber dem Rechnungshof die Geschäftsbücher öffnen, um offene Fragen zum EU-Wahlkampf 2024 noch klären zu können. Das ruft auch den ÖVP-Generalsekretär auf die Rechnung.

Einer Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zu Folge muss die FPÖ dem Rechnungshof nun Einsicht in die Geschäftsbücher geben, „um noch offene Fragen hinsichtlich Personaleinsatz und Agenturkosten für den EU-Wahlkampf 2024 zu klären“, heißt es am Dienstag, 31. März 2026, in einer Aussendung. Die Freiheitlichen würden das „zur Kenntnis“ nehmen und „selbstverständlich Einsicht in die Geschäftsbücher gewähren“, so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Gleichzeitig übt man allerdings auch Kritik am Rechnungshof. Es sei „einigermaßen skurril, dass neuerdings offenbar jene besonders genau unter die Lupe“ genommen werden, „die ihre Mittel sparsam und effizient einsetzen“.

ÖVP-Generalsekretär: „Auch wenn sich Kickl mit Händen und Füßen wehrt“

Auf diese Erkenntnis hat nun auch die ÖVP reagiert. Der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, meint etwa, dass das Gebot der Transparenz auch für die FPÖ gelte. „Auch wenn sich Kickl mit Händen und Fußen wehrt“, meint er weiter. Die Ablenkungsmanöver der FPÖ seien für ihn „äußerst suspekt“. Marchetti dazu: „Was versucht die FPÖ vor den Menschen zu verheimlichen?“ Die Österreicher hätten seiner Meinung nach jedenfalls Recht darauf, zu erfahren, was mit den Steuergeldern geschieht. „Herbert Kickl ist den Österreicherinnen und Österreichern Transparenz und Antworten schuldig“, fordert der ÖVP-Generalsekretär.

FPÖ-Generalsekretär: „Brauchen keine überbezahlten Experten“

Seitens der FPÖ meint man lediglich, dass Kreativität, das Wissen und die Arbeitsleistung aus den eigenen Reihen und der eigenen Führung kommen würden. „Wir brauchen keine überbezahlten Experten, die uns erklären, was die Leute denken und welche Plakate wir machen sollen“, weiß Schnedlitz. Er findet, der Rechnungshof müsste den Umgang mit Geld bei den Freiheitlichen „lobenswert erwähnen und dann sofort in Richtung ÖVP und SPÖ abbiegen“. Der FPÖ-Generalsekretär abschließend: „Hier wäre der Rechnungshof gefragt. Diese Geldverschwendung sollte das Interesse der Prüfer eigentlich wecken.“