Sammler-Trends: Diese Objekte sind in Österreich heiß begehrt

Obwohl das Konsumverhalten eher zurückgeht, ist die Nachfrage nach einzigartigen Sammlerstücken in Österreich im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Besonders spannend: Welche Objekte besonders beliebt waren.

Von Luxusuhren und Kunstwerken bis hin zu Pokémon-Karten, Briefmarken und Modeartikeln war alles dabei. Die neuen Zahlen der Online-Auktionsplattform Catawiki zeigen, welche Objekte die österreichischen Käufer im vergangenen Jahr besonders interessiert haben.

Immer mehr Österreicher wollen sammeln

Bei den Online-Auktionen verzeichnete Österreich ein bemerkenswertes Wachstum. Auf Catawiki tätigten 25 Prozent mehr Österreicher im Vergleich zum Vorjahr ihren ersten Kauf. Die jährlichen Ausgaben liegen dabei bei über 1.500 Euro pro Nutzer. Gleichzeitig wächst auch die Sammler-Community weiterhin stark an: Die Zahl der Käufer in Österreich ist in den vergangenen drei Jahren um 70 Prozent gestiegen. „Wir sehen, dass Sammler:innen in Österreich stark von der kulturellen Tradition des Landes geprägt sind – von Wiens historischer Rolle als Zentrum für Kunst, Design und Handwerk bis hin zur großen Wertschätzung für Qualität und Details. Gleichzeitig greifen sie aber auch neue Trends auf“, sagt Genevieve Tearle, VP Collectables bei Catawiki.

Luxusgüter eroberten die Herzen der Sammler

Bei den Ausgaben dominierten die traditionellen Luxusgüter. Die Kategorie, für die Österreicher im vergangenen Jahr am meisten Geld ausgaben, waren Uhren, gefolgt von Schmuck sowie moderner und zeitgenössischer Kunst. Das teuerste Objekt in der Kategorie Kunst war ein limitierter Druck von Invader, der von einem Österreicher für 9.000 Euro erworben wurde. An der Spitze der Schmuckkategorie stand ein Diamant aus 18-karätigem Weißgold, der für 24.150 Euro verkauft wurde. Eine Halskette des italienischen Schmucklabels Nanis erzielte ebenfalls einen Preis von über 5.581 Euro, während ein 18-karätiges Cartier-Armband bei einer Auktion in Österreich für 5.253 Euro verkauft wurde.

Österreicher verkaufte Rolex für 19.500 Euro

Aber auch österreichische Verkäufer haben hochwertige Sammlerstücke angeboten. Die teuerste Uhr, die 2025 von einem Verkäufer aus Österreich auf der Plattform verkauft wurde, war eine Rolex Cosmograph Daytona. Sie wechselte für 19.500 Euro den Besitzer. Das Interesse an Luxusuhren spiegelt sich auch im Suchverhalten der Nutzer im deutschsprachigen Markt wider.

Pokémon-Trend in Österreich

Die Kategorie, die in Österreich am schnellsten wuchs, war Pokémon. Die Zahl der verkauften Objekte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 65 Prozent. Dieses Wachstum übertraf dabei sogar traditionelle Sammelbereiche wie Briefmarken (+60 Prozent), Handtaschen (+57 Prozent) sowie Figuren und Skulpturen (+57 Prozent). Das teuerste Set, dass von einem österreichischen Bieter erworbenen wurde, bestand aus zehn Karten mit der Bestnote „PSA 10“ – dem höchsten Bewertungsstandard für Zustand und Qualität. Enthalten waren verschiedene Entwicklungen von Eevee in besonders seltenen Illustrationsvarianten. Das Set wurde für knapp unter 1.700 Euro verkauft. „Klassische Kategorien wie Uhren, Kunst und Wein bleiben wichtig, aber auch neuere Bereiche wie Sammelkarten gewinnen an Bedeutung. Das zeigt, dass viele Sammler:innen heute sowohl traditionsbewusst als auch offen für Neues sind“, heißt es.

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Die bemerkenswertesten Sammlerstücke

Aber auch andere Sammlerstücke aus verschiedenen Kategorien stießen in Österreich auf großes Interesse. Zu den bemerkenswertesten Käufen gehörte etwa ein Blechspielzeug-Schiffsmodell mit Aufziehmechanismus aus der Zeit von 1910 bis 1919, das 4.300 Euro erzielte. Auch Weine waren vertreten: Ein 2014er Domaine de la Romanée-Conti aus Burgund – einer der prestigeträchtigsten und sammelwürdigsten Weine der Welt– wurde für 11.000 Euro gekauft. Beide Auktionslots gehörten zu den teuersten Objekten, die von österreichischen Käufern erworben wurden.

In 47 Sekunden zur Münzensammlung

Einige Auktionen verliefen zudem mit hoher Geschwindigkeit. Eine Sammlung von 159 Münzen aus verschiedenen europäischen Ländern erreichte ihren Mindestpreis in nur 47 Sekunden und zählte damit zu den schnellsten Lots des Jahres. Die Sammlung wurde von einem Verkäufer aus Österreich angeboten.

Österreicher boten für teure Autos

Auch in der Automobilkategorie wurden gleich mehrere hochpreisige Auktionen verzeichnet. Das teuerste Objekt, das 2025 von einem österreichischen Sammler gekauft wurde, war ein Mercedes-Benz 280 SL „Pagode“ aus dem Jahr 1968, der für 162.000 Euro verkauft wurde. Weitere bemerkenswerte Käufe waren ein Jaguar XK140 DHC SE von 1956 für 103.000 Euro sowie ein Ferrari F430 aus dem Jahr 2005 für 86.000 Euro.