Kuh in Güllegrube gestürzt: Feuerwehr rettet trächtiges Tier

Kurz vor 8 Uhr früh, am Dienstag, dem 31. März 2026, wurde die Feuerwehr Pöndorf von der Landeswarnzentrale zu einer Tierrettung alarmiert. Einsatzort war Volkerding. Schon beim Eintreffen bestätigte sich die dramatische Lage: Eine Kuh stürzte in eine Güllegrube und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Schwierige Bedingungen vor Ort

Die Einsatzkräfte reagierten sofort und starteten mit der Belüftung der Grube mittels Hochleistungslüfter. Gleichzeitig rüsteten sich zwei Feuerwehrmänner mit schwerem Atemschutz aus, um zur Kuh vorzudringen und sie zu stabilisieren. Das wurde zur Herausforderung: Die Grube war noch etwa halb voll, die zähe Gülle konnte nicht weiter abgepumpt werden.

©Feuerwehr Pöndorf/HBM Hattinger | Mit vereinten Kräften wird die trächtige Kuh schließlich aus der Grube gehoben.

Rettung auf der Schwimmdecke

Um überhaupt zur Kuh zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute Schaltafeln auf der sogenannten Schwimmdecke auslegen und sich so einen Weg bahnen. Auch die eigentliche Rettung war kompliziert: Das Tier musste zuerst zurück zur Öffnung gebracht werden, bevor es schließlich mit einem Holzkran aus der Grube gehoben werden konnte. Nach intensiver Arbeit konnte die Kuh schließlich gerettet werden. Besonders erfreulich: Das Tier ist trächtig und hat den Vorfall gut überstanden. Bereits kurz nach dem Einsatz war die Kuh wieder im Stall unterwegs.

Langer Einsatz für die Feuerwehr

Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt stand die Feuerwehr Pöndorf mit dem LFA-B und dem TLF-A2000 etwa fünf Stunden im Einsatz, inklusive Nacharbeiten und Reinigung der Ausrüstung im Zeughaus.