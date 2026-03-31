Sparen trotz Inflation? So viel Geld können die Österreicher zurücklegen

Steigende Spritpreise, höhere Lebensmittelkosten und teurere Mieten – mit all dem sind die Österreicher konfrontiert. Aber wie viel bleibt am Ende des Monats noch zum Sparen übrig?

Vorläufige Daten von Statistik Austria zeigen, dass Haushalte in Österreich im Jahr 2025 etwa 9,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens gespart haben. Die Sparquote liegt damit wieder annähernd auf dem Niveau der Jahre 2023 (8,6 Prozent) und 2022 (9,1 Prozent). 2024 hatten die Haushalte zum Beispiel noch 11,7 Prozent ihres Einkommens gespart. „Die niedrigere Sparquote 2025 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass privaten Haushalten – unter Berücksichtigung der Inflation – um 1,6 Prozent weniger Einkommen zur Verfügung stand als 2024 und der private Konsum mit einem realen Plus von 0,5 Prozent nur moderat gewachsen ist“, so Statistik Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.

Inflation vermindert Kaufkraft der Österreicher

Zum Sparen zählt der Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für den Konsum verwendet wird. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck hatten im vergangenen Jahr ein verfügbares Einkommen von etwa 292,9 Milliarden Euro. Im Jahr davor, 2024, waren es noch 289,6 Milliarden Euro. Das reine Einkommen, stieg also um 1,1 Prozent, durch die hohe Inflation von 2,7 Prozent blieb die Kaufkraft der Haushalte jedoch spürbar geringer.

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Sparquote: Einkommen sinkt durch die Inflation

Das Einkommen aus Arbeit stieg im letzten Jahr um 3,7 Prozent und die Sozialleistungen um 5,9 Prozent. Andere Zuschüsse, zum Beispiel der Klimabonus, fielen weg, sodass diese Transfers um 7,8 Prozent gesunken sind. Auch Selbständigeneinkommen, Betriebsüberschuss und Vermögen gingen um 3,7 Prozent zurück. Auf der Ausgabenseite zahlten Haushalte mehr Steuern (+4,9 Prozent) und Sozialbeiträge (+5 Prozent), der Konsum stieg nominell um 3,2 Prozent an. Nach Abzug der Inflation stieg der Konsum nur leicht um 0,5 Prozent, das Einkommen der Haushalte sank aber um 1,6 Prozent .