Viele Urlauber lieben es: das Reisen mit dem Zug. Denn für viele steht die Aussicht im Mittelpunkt. Jetzt wurden die schönsten Bahnstrecken der Welt gekürt und auch Österreich hat es unter die Top 10 geschafft.

Mit dem Zug zu reisen ist nicht nur vergleichsweise nachhaltig, sondern ermöglicht es, die Landschaft in einem ruhigen Tempo zu genießen. Welche Strecken dabei besonders Eindruck hinterlassen, hat der Reiseversicherer InsureandGo in einer aktuellen Studie untersucht. Grundlage ist eine Eye-Tracking-Studie, bei der Bildmaterial entlang verschiedener Bahnstrecken analysiert wurde.

Studie als Inspiration

Untersucht wurde, welche Motive besonders schnell Aufmerksamkeit erzeugen und welche besonders lange im Blick bleiben. „Angesichts der großen Auswahl an beeindruckenden Strecken weltweit wollten wir herausfinden, welche Routen visuell am meisten überzeugen. Unsere Studie soll Inspiration für die Reiseplanung 2026 liefern“, betont Letitia Smith, Head of Communications bei InsureandGo.

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Diese Zugstrecken führen das Ranking an

Den ersten Platz belegt dabei der Sagano Romantic Train in Japan. Die Strecke verläuft entlang des Hozugawa-Tals und durch die bewaldeten Berge von Arashiyama. Auf Platz zwei folgt der Bernina Express, eine der bekanntesten Bahnstrecken weltweit. Die Strecke führt von der Schweiz ins italienische Tirano, vorbei an 196 Brücken und 55 Tunneln. Ein besonderes Highlight ist das Landwasserviadukt, das zum UNESCO-Welterbe gehört. Den dritten Platz belegt der Glacier Express, ebenfalls in der Schweiz. Die Fahrt zwischen Zermatt und St. Moritz dauert rund acht Stunden, große Panoramafenster bieten dabei freie Sicht auf die Alpen.

Die Semmeringbahn gehört zu den schönsten Strecken der Welt

Mehrere europäische Strecken haben es ins Ranking geschafft, darunter Verbindungen in der Schweiz und Italien. Auch Schottland ist vertreten: Die West Highland Line führt über rund 260 Kilometer durch die schottischen Highlands. Und eine ganz besondere Leistung: Österreich hat es auf Platz acht geschafft. Die Semmeringbahn verläuft über kurvenreiche Abschnitte zwischen Gloggnitz (Niederösterreich) und Mürzzuschlag (Steiermark).