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Hunderttausende weg: Innsbrucker sollte Geld „in Sicherheit“ bringen
Der Mann hatte Geld auf ein Trading-Konto angelegt und sollte es aus „Sicherheitsgründen“ auf ein anderes Konto übertragen – danach war das Geld weg.
Bisher unbekannte Täter nahmen am vergangenen Montag per SMS Kontakt mit einem 45-jährigen Innsbrucker (Tirol) auf. In der Folge wurde der Mann telefonisch dazu verleitet, sein auf einem Trading-Konto angelegtes Geld aus „Sicherheitsgründen“ auf ein Konto in den Niederlanden zu überweisen, wie die Polizei informiert. Durch diese Transaktion entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags.
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