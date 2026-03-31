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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der verzweifelt vor einem Laptop sitzt und eine Hand mit Geld.
Ein Österreicher wurde Opfer von Online-Betrug.
Innsbruck/Tirol
31/03/2026
Online-Betrug

Hunderttausende weg: Innsbrucker sollte Geld „in Sicherheit“ bringen

Der Mann hatte Geld auf ein Trading-Konto angelegt und sollte es aus „Sicherheitsgründen“ auf ein anderes Konto übertragen – danach war das Geld weg.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Bisher unbekannte Täter nahmen am vergangenen Montag per SMS Kontakt mit einem 45-jährigen Innsbrucker (Tirol) auf. In der Folge wurde der Mann telefonisch dazu verleitet, sein auf einem Trading-Konto angelegtes Geld aus „Sicherheitsgründen“ auf ein Konto in den Niederlanden zu überweisen, wie die Polizei informiert. Durch diese Transaktion entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags.

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