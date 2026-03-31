Hunderttausende weg: Innsbrucker sollte Geld „in Sicherheit“ bringen

Der Mann hatte Geld auf ein Trading-Konto angelegt und sollte es aus „Sicherheitsgründen“ auf ein anderes Konto übertragen – danach war das Geld weg.

Bisher unbekannte Täter nahmen am vergangenen Montag per SMS Kontakt mit einem 45-jährigen Innsbrucker (Tirol) auf. In der Folge wurde der Mann telefonisch dazu verleitet, sein auf einem Trading-Konto angelegtes Geld aus „Sicherheitsgründen“ auf ein Konto in den Niederlanden zu überweisen, wie die Polizei informiert. Durch diese Transaktion entstand dem Opfer ein Schaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags.