Ab April: Neues Gesetz im Supermarkt – was es Österreichern bringt

Mit 1. April 2026 gibt es für Österreichs Supermärkte ein neues Gesetz. Produkte, die kleiner aber nicht billiger werden, müssen nun gekennzeichnet werden. Wir haben nachgefragt, was das den Österreich konkret bringen wird.

Bereits seit 2. Jänner 2026 wird es bei BILLA umgesetzt, nun müssen auch die übrigen Supermärkte nachziehen. Das Anti-Mogelpackungs-Gesetz wird von den größeren Geschäften umgesetzt werden und soll Shrinkflation sichtbar machen. Heißt: Produkte, die kleiner werden, wo der Preis aber gleich bleibt oder steigt, werden ab sofort gekennzeichnet. Wir haben bereits exklusiv berichtet, wie die Supermärkte das umsetzen werden. Alles dazu hier: Lidl, HOFER, SPAR: Wie neues Gesetz ab April umgesetzt wird.

©5 Minuten Bei BILLA wird das Gesetz gegen Shrinkflation bereits seit Anfang 2026 umgesetzt, so könnte es auch bei den anderen Supermärkten künftig aussehen.

Welchen Effekt sich das Ministerium vom neuen Gesetz erwartet

Welchen Effekt erwartet man sich seitens der Regierung aber dadurch und was bringt das neue Gesetz auch dem Kunden? Diese Fragen haben wir nun dem zuständigen Wirtschaftsministerium gestellt. Dort erhofft man sich „mehr Transparenz, mehr Fairness und einen funktionierenden Wettbewerb“. Mit der Kennzeichnung von Mogelpackungen möchte man Orientierung im Alltag schaffen und versteckte Preiserhöhungen eben sichtbar machen. Konsumenten könnten dadurch die Preise besser entscheiden und fundierte Kaufentscheidungen treffen, glaubt man. „Für die Menschen bedeutet das vor allem eines: klare Informationen auf den ersten Blick.“ Wenn man sofort erkennt, ob sich die Füllmenge verändert hat, schaffe das „Vertrauen, Vergleichbarkeit und Entscheidungsfreiheit“.

Mehrere Supermärkte wollen Shrinkflation „bestenfalls vermeiden“

Gleichzeitig erhofft man sich eine lenkende Wirkung im Markt. „Wer Preisanpassungen klar kennzeichnen muss, wird diese Instrumente künftig zurückhaltender einsetzen“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium gegenüber 5 Minuten. Das zeigt sich auch bereits aus Anfragebeantwortungen seitens der größeren Supermärkte. So möchte man bei HOFER Shrinkflation „bestenfalls vermeiden“, bei SPAR werde man „sehr hart mit den Lieferanten verhandeln“ und hofft, dass man im besten Fall gar nichts kennzeichnen müsse, so die jeweiligen Presseabteilungen exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten.

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Neues Gesetz soll Supermarkt-Kunden besser informieren

Bei SPAR glaube man außerdem, dass Konsumenten ihre Lieblings-Produkte sehr genau kennen würden und selbst entscheiden, „ob das für sie jetzt noch passt oder nicht“. Das Gesetz hält man für „überflüssig“. Aus dem Wirtschaftsministerium entgegnet man, dass es nicht darum gehe, Kaufentscheidungen vorzugeben. Man wolle die Kunden lediglich besser informieren. „Auch wer seine Produkte kennt, soll klar und transparent sehen, wenn sich Preis und Leistung verändern.“

Wie hoch sind die Strafen, wenn ein Geschäft gegen neues Gesetz verstößt?

Auf die Frage hin, wie die Strafen bei Verstößen aussehen, meint man noch, dass man eher Transparenz schaffen statt Bürokratie aufbauen wolle und nach dem Prinzip „verbessern statt bestrafen“ vorgehe. Daher würden Unternehmen auch die Möglichkeit erhalten, Mängel rasch zu korrigieren. Erst bei wiederholten Verstößen greifen Sanktionen, es drohen Geldstrafen von bis zu 3.750 Euro pro Produkt, maximal 15.000 Euro, so das Ministerium abschließend gegenüber 5 Minuten.

„Mogelpackungen sind eine Preiserhöhung durch die Hintertür und damit machen wir jetzt Schluss. Wer die Füllmenge reduziert, muss das künftig klar, sichtbar und verständlich anzeigen. Konsumentinnen und Konsumenten sollen sofort erkennen, wofür sie bezahlen, ohne spätere Überraschungen. Zeitgleich sorgen wir für einen nachvollziehbaren und ausgewogenen Wettbewerb zwischen den Betrieben. Denn gerade in Zeiten hoher Preise brauchen wir Klarheit an der Kassa statt Unsicherheit im Regal“, erklärt auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.