„Tierleid stoppen“: Verein protestiert gegen Rinderexporte

Schläge, Schwanzverdrehen, Tierleid: Für den Verein gegen Tierfabriken sind Versteigerungen mit Tierquälerei verbunden – und noch schlimmer sind die anschließenden Transporte. Deshalb kommt es vor der Berglandhalle zu einer Demo.

Regelmäßig finden in ganz Österreich Rinder-Versteigerungen statt. Dort verkaufen etwa Milchbetriebe ihre überschüssigen Kälber oder weiblichen Rinder – viele davon trächtig. Auch Stiere für Besamungszwecke werden angeboten. „Solche Verkaufsveranstaltungen sind ein fester Bestandteil des Handels mit lebenden Tieren und Ausgangspunkt unzähliger Tiertransporte. Viele davon enden in weit entfernten Ländern wie Algerien oder Aserbaidschan und erfolgen zum Teil sogar per Schiff und LKW“, kritisiert der Verein gegen Tierfabriken.

So läuft eine Rinderversteigerung ab

Bei den Versteigerungen werden Rinder und Kälber üblicherweise vom Ursprungsbetrieb angeliefert. Zuerst werden die Kälber, dann die Stiere und anschließend die weiblichen Rinder versteigert. Doch die ungewohnte Umgebung, die Fülle an neuen Reizen sowie die Begegnung mit unbekannten Tieren und Menschen kann für die Rinder eine enorme Belastung darstellen.

„Sie werden durch Schmerzen gefügig gemacht“

„Teilweise werden sie mit Stöcken getrieben oder an Seilen herumgezerrt. Vereinzelt wird wehrhaften Tieren sogar mit einem Stock ins Gesicht geschlagen oder der Schwanz verdreht, was zu erheblichen Schmerzen und sogar Wirbelschäden führen kann und illegal ist. Stiere werden üblicherweise durch Schmerzen gefügig gemacht, indem sie an einem Nasenring durch den Ring gezogen werden“, betont der Verein.

Demo vor der Berglandhalle bei Wieselburg

Die Käufer der Tiere sind meistens andere Landwirte von Milch- oder Mastbetrieben oder Handels- und Exportfirmen. Trächtige Kalbinnen werden dabei oft in Tierschutz-Hochrisikostaaten mit niedrigen oder keinen Tierschutzstandards exportiert, derzeit hauptsächlich nach Algerien. Der VGT veranstaltet deshalb am Mittwoch, den 1. April 2026, von 9 bis 11 Uhr eine Demonstration gegen Drittlandexporte vor der Berglandhalle bei Wieselburg in Niederösterreich, während in der Halle eine Versteigerung stattfindet, und fordert in einer Petition strengere Gesetze für Tiertransporte.