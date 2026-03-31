Ab Donnerstag: Sprit wird billiger – aber nicht überall

Mit 1. April tritt die Spritpreisbremse in Kraft, ab Donnerstag sollen die ersten Preise sinken. Doch nicht an jeder Zapfsäule wird das sofort spürbar sein.

Am 1. April 2026 soll die Spritpreisbremse in Österreich in Kraft treten, das hat die Regierung vor Kurzem verkündet. Mehr dazu hier: Spritpreise explodieren: So will die Regierung die Preise senken. „Wir werden nicht verhindern können, dass die Spritpreise international weiter steigen. Aber wir können verhindern, dass die Inflation ungebremst durchrauscht. Wir senken deshalb die Spritpreise um 10 Cent je Liter und senken so die Inflation um rund einen Viertel Prozentpunktt“, sagt Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

©BKA / Aigner „Die internationale Krise trifft auch Österreich“, betont Wolfgang Hattmannsdorfer.

Regierung darf bei Spritpreise eingreifen

Sowohl das Mineralölsteuergesetz als auch das Preisgesetz wurden vergangene Woche geändert. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt die Möglichkeit, bei außergewöhnlichen Marktverschiebungen per Verordnung befristet einzugreifen. „Ein solcher Mechanismus greift dann, wenn die im Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission ausgewiesenen Netto-Preise für Benzin oder Diesel innerhalb von zwei Monaten um mehr als 30 Prozent steigen“, heißt es in der Aussendung am Dienstagabend. Genau diese Voraussetzung sei jetzt erfüllt.

Spritpreissenkungen ab Donnerstag

Deshalb wird mit Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlage zugleich von den in beiden Gesetzen enthaltenen Verordnungsermächtigungen Gebrauch gemacht. Die entsprechenden Verordnungen der Bundesregierung sind fertig und treten mit 1. April 2026 in Kraft. Die Preissenkungen greifen ab 2. April um 12 Uhr. „Die befristete Senkung der Mineralölsteuer um 5 Cent hat einen dämpfenden Effekt auf die Treibstoffpreise und sorgt dafür, dass die zusätzlichen Umsatzsteuer-Einnahmen aufgrund der gestiegenen Spritpreise wieder den Autofahrern und Autofahrerinnen zu Gute kommen“ so Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

©BMF / Prinz „In Krisensituationen braucht es gezielte Maßnahmen, um die Inflation abzufedern“, erklärt Markus Marterbauer.

Das sind die Verordnungen zur Spritpreisbremse Verordnung des Finanzministers zur Senkung der Mineralölsteuer

Diese Verordnung senkt die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel um 5 Cent pro Liter . Ziel ist es, staatliche Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer infolge gestiegener Preise direkt an die Kunden zurückzugeben. Bis Ende des Jahres ist diesbezüglich die Budgetneutralität sicherzustellen.

Diese Verordnung senkt die Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel um . Ziel ist es, staatliche Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer infolge gestiegener Preise direkt an die Kunden zurückzugeben. Bis Ende des Jahres ist diesbezüglich die Budgetneutralität sicherzustellen. Verordnung der Bundesregierung zur Dämpfung reiner Krisenmargen

Diese Verordnung begrenzt für Diesel B7 und Euro-Super E10 krisenbedingte Margen entlang der Treibstoff- Wertschöpfungskette. Verpflichtete Unternehmen müssen den Netto-Verkaufspreis ab 2. April 2026 um 5 Cent senken; weitere Preissteigerungen dürfen sich danach nur mehr im Rahmen einschlägiger Produktnotierungen bewegen. Sinken die Produktnotierungen muss dementsprechend auch diese Senkung weitergegeben werden. Gleichzeitig bleibt ausdrücklich sichergestellt, dass Unternehmen nicht unter ihren Kosten und ohne angemessenen Gewinn verkaufen müssen.

E-Control kontrolliert die Einhaltung der Verordnungen

Kontrolliert wird das ganze von der E-Control. Dazu werden Preis- und Mengendaten herangezogen und mit den maßgeblichen Produktnotierungen abgeglichen. Ziel ist, sicherzustellen, dass die Entlastung tatsächlich bei den Kunden ankommt.

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Wann werden die Spritpreise spürbar gesenkt?

Wie in der Aussendung betont wird, wird die Entlastung nicht bei allen Tankstellen gleichzeitig sichtbar. Der Grund dafür sind unterschiedliche Liefer- und Konzernstrukturen am Markt. Bei vertikal integrierten Tankstellen, also jenen, die zu einem Mineralölkonzern mit eigener Raffinerie oder eigenem Lager gehören, wirken die Preissenkungen sofort an der Zapfsäule. Diese Betreiber müssen die Senkung direkt an die Kunden weitergeben. Das betrifft vor allem große Markennetze. Bei freien Tankstellen, die nicht Teil eines Konzerns mit Raffinerieanbindung sind, gilt die Preisreduktion erst ab dem Zeitpunkt, zu dem sie selbst den bereits verbilligten Treibstoff eingekauft haben. Das bedeutet, dass sie bestehende Lagerbestände, die noch zu höheren Preisen beschafft wurden, zunächst abverkaufen dürfen. Deshalb wird die Entlastung dort erst nach einiger Zeit sichtbar werden – abhängig von Lagerbestand und Einkaufszeitpunkt.

Diese Tankstellen sind von der Spritpreisbremse ausgenommen

Es gibt auch Ausnahmen: nämlich kleine Tankstellenbetreiber. Wenn sie nicht mehr als 30 Tankstellen betreiben, sind sie von der Spritpreisbremse ausgenommen. Auch Autobahntankstellen sind ausgenommen, um die Versorgung trotz hohem Transitverkehr sicherzustellen. Damit wird sichergestellt, dass kleine und mittlere Betriebe durch die Umsetzung der Maßnahmen nicht unverhältnismäßig belastet werden.