Mit 1. April: Gehälter von über 100.000 Österreichern steigen jetzt

Gleich mehrere Kollektivverträge, die abgeschlossen wurden, haben ihren Geltungsbeginn am 1. April 2026. Heißt: Mehr als 100.000 Österreicher bekommen mit April jeden Monat mehr Geld überwiesen. Wir haben den Überblick für euch.

Zahlreiche Kollektivvertrags-Verhandlungen sind aktuell am laufen, gleichzeitig wurden auch viele in den letzten Tagen und Wochen abgeschlossen. Darunter auch jener für die Ordensspitäler in Oberösterreich, wo lange verhandelt worden ist und wo auch gestreikt wurde. Für sie gibt es ab Juli mehr Geld, alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Verhandlungen beendet: Diese Personen bekommen ab Juli mehr Gehalt.

Gehälter in Textilindustrie, bei Wiener Kühlhäusern und Co. steigen mit April

Doch einige KV-Abschlüsse gelten auch schon ab April. Wir haben hierzu bei den großen Gewerkschaften des Landes nachgefragt. So wurde laut PRO-GE etwa der Kollektivvertrag für die Textilindustrie bereits abgeschlossen. Er gilt für rund 7.500 Beschäftigte und bringt eine Mindestlohn- und Lehrlingseinkommen-Erhöhung von 2,9 Prozent, die IST-Löhne steigen um 2,5 Prozent. Auch die Maschinenring-Service Genossenschaft in der Steiermark bekommt mehr Geld, mit April sind es 3,3 Prozent mehr. Die selbe Genossenschaft in Niederösterreich bekommt ebenfalls um 3,3 Prozent mehr, bei Lehrlingen ist es ein Plus von 4,52 Prozent. Plus 2,9 Prozent sind es schließlich auch bei den Wiener Kühlhäusern, wo der neue Mindestlohn nun bei 2.455,47 Euro liegt.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Löhne bei Sozialwirtschaft, Privatkrankenanstalten und Co. steigen mit April

Seitens der GPA erklärt man noch, dass mit der Sozialwirtschaft auch eine sehr große Arbeitnehmergruppe mehr Gehalt ab April bekommen wird. 130.000 Menschen sind es im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich, die um 2,6 Prozent mehr kollektivvertraglich bekommen, die IST-Gehälter und -Löhne steigen um 2,4 Prozent. Lehrlingsentgelte, Zuschläge und Zulagen steigen ebenfalls um 2,6 Prozent. Ebenfalls ansteigen werden die Gehälter bis zu einer Höhe von 3.750 Euro bei den rund 10.000 Beschäftigten der Privatkrankenanstalten. Die Löhne werden dabei um drei Prozent erhöht, Zulagen korrespondierend valorisiert. Auch für die kaufmännischen (nicht journalistischen) Angestellten der Tages- und Wochenzeitungen sowie der Online- und Nebenausgaben gibt es mit April beim Verband Österreichischer Zeitungen um 3,2 Prozent mehr Geld.

Bei diesen Kollektivverträgen für April wird noch verhandelt

Noch offen sind bei der PRO-GE zwei Kollektivverträge, die ihren Geltungsbeginn mit 1. April 2026 hätten, wie man gegenüber 5 Minuten verrät. Betroffen sind dabei die Konditor*innen in Wien und die Bayerischen Saalforste. Bei der GPA verhandelt man aktuell noch am KV für die Spedition und Logistik. Der Kollektivvertrag betrifft rund 20.000 Beschäftigte. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber liegt bei 2,4 Prozent. „Das ist aus Sicht der Gewerkschaft GPA unzureichend“, weiß man auf Nachfrage von 5 Minuten.