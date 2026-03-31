Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stoxreiter
Foto auf 5min.at zeigt Taucher bei einer Suchaktion im See.
In der Teufelsschlucht läuft eine Suchaktion.
Pinzgau/Salzburg
31/03/2026
Großeinsatz

Kajakfahrer vermisst: Suchaktion in Teufelsschlucht läuft auf Hochtouren

Die vermisste Person dürfte bei einem Unfall ins Wasser gefallen sein. Seitdem läuft die Suche nach dem Kajakfahrer auf Hochtouren.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Seit Dienstagabend wird in der Teufelsschlucht in Lofer (Pinzgau, Salzburg) nach einer vermissten Person gesucht. An der Suche sind sowohl die österreichische als auch die deutsche Wasserrettung beteiligt. Außerdem sind Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei im Einsatz. Die Person dürfte mit einem Kajak auf der Saalach unterwegs gewesen sein und bei einem Unfall ins Wasser gefallen sein, berichten mehrere Medien. Die Suchaktion wird trotz Dunkelheit weiter fortgesetzt. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: