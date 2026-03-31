Kajakfahrer vermisst: Suchaktion in Teufelsschlucht läuft auf Hochtouren

Seit Dienstagabend wird in der Teufelsschlucht in Lofer (Pinzgau, Salzburg) nach einer vermissten Person gesucht. An der Suche sind sowohl die österreichische als auch die deutsche Wasserrettung beteiligt. Außerdem sind Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei im Einsatz. Die Person dürfte mit einem Kajak auf der Saalach unterwegs gewesen sein und bei einem Unfall ins Wasser gefallen sein, berichten mehrere Medien. Die Suchaktion wird trotz Dunkelheit weiter fortgesetzt. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.