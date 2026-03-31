PVA kürzt Pflegegeld, doch am Ende gibt es deutlich mehr

Nach 17 Jahren wird einem schwer kranken Mann in Oberösterreich plötzlich das Pflegegeld gekürzt. Seine Schwester gibt nicht auf. Vor Gericht nimmt der Fall eine völlig unerwartete Wendung.

Nach 17 Jahren wird das Pflegegeld gekürzt, doch vor Gericht zeigt sich: Der Bedarf ist viel höher.

Nach 17 Jahren wird das Pflegegeld gekürzt, doch vor Gericht zeigt sich: Der Bedarf ist viel höher.

Ein 58-jähriger Oberösterreicher erhielt über 17 Jahre hinweg Pflegegeld der Stufe 3. Dann kam die überraschende Entscheidung der Pensionsversicherungsanstalt (PVA): Die Leistung wurde auf Stufe 2 herabgesetzt. Für den Mann, der seit seiner Geburt aufgrund eines Sauerstoffmangels mit körperlichen und geistigen Einschränkungen lebt, bedeutete das eine massive Verschlechterung seiner Situation. Er lebt in einer betreuten Wohneinrichtung und ist auf Unterstützung angewiesen.

AK greift ein und klagt

Die Schwester des Mannes, die auch seine Erwachsenenvertreterin ist, wandte sich an die Arbeiterkammer. Dort entschied man sich, gegen den Bescheid der PVA rechtlich vorzugehen. Ziel war es zunächst, zumindest wieder die ursprüngliche Einstufung zu erreichen. Die AK brachte den Fall vor das Sozialgericht – mit weitreichenden Folgen.

Gutachten bringt überraschende Wende

Im Zuge des Verfahrens wurde ein unabhängiger Sachverständiger beauftragt. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Der tatsächliche Pflegebedarf liegt bei über 180 Stunden pro Monat. Damit erfüllte der Mann die Voraussetzungen für Pflegestufe 5. Das Gericht folgte dieser Einschätzung und sprach ihm schließlich genau diese Stufe zu. Statt einer Kürzung bekam er also eine Erhöhung um gleich drei Stufen.

Kritik an Begutachtungen der PVA

Der Fall ist für die Arbeiterkammer kein Einzelfall. AK-Präsident Andreas Stangl findet klare Worte: „Aufgrund der Häufigkeit der Fälle, in denen die Einschätzung des Pflegebedarfs der PVA von den Sozialgerichten nach oben korrigiert wird, ist schon zu hinterfragen, ob die Begutachtung immer in der erforderlichen Qualität durchgeführt wird, insbesondere bei einer zum Teil sehr deutlichen abweichenden Einschätzung des Pflegebedarfs“

Zusätzlicher Druck für Betroffene

Für Betroffene bedeutet ein solcher Weg oft großen Aufwand und zusätzliche Belastung. Gerade Menschen, die ohnehin gesundheitlich eingeschränkt sind, müssen sich durch Verfahren kämpfen, um zu ihrem Recht zu kommen. Für die AK steht daher fest: Solche Situationen sollten gar nicht erst entstehen.