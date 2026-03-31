Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Bild auf 5min.at zeigt ein Wetterfoto.
Am Mittwoch wird es wechselhaft in Österreich.
Österreich
31/03/2026
Prognose

Typisches Aprilwetter am Mittwoch: Sonne, Wolken, Regen und Schnee

April, April! So passt auch das Wetter: Der Mittwoch ist geprägt von Sonne, dichten Wolken, Regen und Schnee.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

zur wochenmitte prögt ein störungsienfluss das wetter im ostalpenraum. „Während in den Niederungen um den Alpenbogen herum Sonnenschein und dichtere Wolken wechseln, halten sich am Alpenhauptkamm deutlich mehr Wolken. Am Vormittag regnet und schneit es bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 1000m Seehöhe außerdem noch zeitweise“, weiß die GeoSphere Austria.

Auflockerung am Mittwochnachmittag

Im Laufe des Nachmittags soll aber auch hier der Niederschlag ganz nachlassen und das Wetter wird sich beruhigen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden und Osten auch lebhaft bis kräftig aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 5 bis plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: