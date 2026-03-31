Typisches Aprilwetter am Mittwoch: Sonne, Wolken, Regen und Schnee

zur wochenmitte prögt ein störungsienfluss das wetter im ostalpenraum. „Während in den Niederungen um den Alpenbogen herum Sonnenschein und dichtere Wolken wechseln, halten sich am Alpenhauptkamm deutlich mehr Wolken. Am Vormittag regnet und schneit es bei einer Schneefallgrenze zwischen 400 und 1000m Seehöhe außerdem noch zeitweise“, weiß die GeoSphere Austria.

Auflockerung am Mittwochnachmittag

Im Laufe des Nachmittags soll aber auch hier der Niederschlag ganz nachlassen und das Wetter wird sich beruhigen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Süden und Osten auch lebhaft bis kräftig aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 5 bis plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.