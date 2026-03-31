Österreich gewinnt Testspiel: Sabitzer sorgt für den Goldtreffer

Am Dienstagabend fand im Ernst-Happel-Stadion in Wien das vorletzte Testspiel vor der WM statt. Dabei traf die österreichische Mannschaft auf Südkorea.

Für die Österreicher stand einiges auf dem Spiel beim vorletzten Testspiel vor der WM. Immerhin war es die letzte Gelegenheit, Aufstellungen und Strategien zu testen. Schließlich ist das Spiel gegen Tunesien am Montag, 1. Juni 2026, auf heimischem Boden bereits die Generalprobe – und dort soll eigentlich schon alles passen.

Erste Hälfte verläuft intensiv

Gleich in der ersten Hälfte ging es bereits intensiv zur Sache. Österreich war oft im Strafraum präsent, konnte die Chancen aber nicht nutzen – vor allem wegen der gut organisierten Defensive der Koreaner. Südkorea zeigte sich aber auch beim Kontern gefährlich. Besonders Son zog mehrfach in den Strafraum, wurde aber von Lienhart abgeblockt. Auch Wimmer und Baumgartner sorgten für Tempo und gute Ballverlagerungen, doch es fehlte oft die letzte Präzision. Es gab einige heikle Momente, in denen Südkorea gefährlich nahe ans Tor der Österreicher kam. Gleichzeitig hatten aber auch Sabitzer, Baumgartner und Arnautovic immer wieder gute Ansätze. In der ersten Hälfte gab es ein Foul von Arnautovic an Lee Jae-Sung und eine Gelbe Karte für Lienhart. Kim Ju-Sung musste bereits in der 25. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trotz zwei Minuten Nachspielzeit fiel kein Tor mehr.

Zweite Hälfte bringt Siegestor

Die rot-weiß-rote Mannschaft startete stark in die zweite Hälfte und schaffte ziemlich früh, nämlich in der 48 Minute, das 1:0. Das Siegestor gelang dabei Sabitzer nach Vorlage von Xaver Schlager. Österreich hatte noch einige Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Südkorea blieb weiterhin durch schnelle Konter und Standards gefährlich, besonders Son tauchte mehrfach vor dem Tor auf, scheiterte aber an Pentz oder knapp am Gehäuse. Das Spiel war von vielen Wechseln geprägt: unter anderem wurde Alaba aufs Feld geholt. Auch Südkorea brachte frische Kräfte. Es gab einige heikle Szenen, wie die Topchance von Oh Hyun-Gyu, die Pentz im zweiten Versuch parierte, oder Posch, der nach einem Pass von Alaba wegen Abseits gestoppt wurde. Trotz einer Nachspielzeit von drei Minuten fiel kein weiteres Tor, Österreich blieb in Führung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 22:55 Uhr aktualisiert