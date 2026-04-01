Skifahrer (43) kracht in Baum – Hubschrauber im Einsatz

Der Mann war gemeinsam mit einer Familie auf der Piste unterwegs, als es zu einem Fahrfehler kam. Doch die Bergung des Verletzten gestaltete sich als schwierig.

Am Dienstagnachmittag war der 43-Jährige gemeinsam mit fünf Verwandten im Skigebiet Bergeralm (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) mit den Skiern unterwegs. Doch dann kam es im freien Skiraum zu einem Unfall: Er machte einen Fehler, stürzte und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde er verletzt.

Begleiter alarmiert Einsatzkräfte

„Ein Begleiter des Verunfallten setzte einen Notruf ab“, informiert die Polizei. Der angeforderte Notarzthubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen jedoch nicht landen, weshalb der Notarzt an der Unfallstelle abgesetzt wurde, um die Erstversorgung durchführen zu können.

Verletzter wird ins Krankenhaus geflogen

„Pistenretter des Liftbetreibers und Kräfte der Bergrettung Steinach am Brenner bargen das Unfallopfer, brachten es mit dem Akja zur Mittelstation Bergeralm und anschließend mit der Gondelbahn ins Tal“, heißt es. Dort wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber „Alpin 5“ aufgenommen und in das Landeskrankenhaus in Hall in Tirol geflogen.