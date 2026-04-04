Ausgerutscht bei Skihochtour: 32-Jähriger stürzt 50 Meter ab

Eine Gruppe war auf einer geführten Skihochtour unterwegs, als es plötzlich zu einem schweren Unfall kam: Einer der Teilnehmer rutschte aus und stürzte ab. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine sechsköpfige deutsche Gruppe war am 3. April auf einer organisierten und geführten Schihochtour auf den 3.507 Meter hohen Berggipfel „Zuckerhütl“ in den Stubaier Alpen (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) unterwegs. „Der Aufstieg zum Gipfel über die ca. 40 Grad steile Nordrinne verlief bei allen Gruppenmitgliedern problemlos und wurde ohne Seilsicherung durchgeführt“, informiert die Polizei Tirol. Ebenso wurde der darauffolgende Abstieg ohne Seilsicherung über die Aufstiegsroute durchgeführt.

Wintersportler bei Absturz verletzt

Während des Abstieges, auf etwa halber Strecke der Nordrinne, auf einer Meereshöhe von 3400 Metern, rutschte einer der Gruppenteilnehmer, ein 32-jähriger Münchner, selbständig und ohne Fremdverschulden aus. „Er stürzte daraufhin sich mehrfach überschlagend ca. 50 Meter über steiles und teilweise felsdurchsetztes Gelände ab, bis er schließlich im flacher werdenden Bereich zum Stillstand kam“, heißt es. Dabei wurde er am Knie verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte vom Hubschrauber mittels Taus geborgen und in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.