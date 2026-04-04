Neue Regeln bei PVA-Gutachten: „Kann nur allen empfehlen…“

Nach massiver Kritik an Begutachtungen durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) kommt Bewegung ins System. Viele Betroffene schilderten negative Erfahrungen, eine Studie zeigte sogar, dass sich 70 Prozent der Antragsteller nicht respektvoll behandelt fühlten, 5 Minuten berichtete. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und die PVA haben angekündigt, Änderungen umzusetzen. Ziel ist es, die Verfahren fairer und nachvollziehbarer zu gestalten und vor allem den Umgang mit den Versicherten zu verbessern. Besonders zentral: Du darfst künftig zu jeder Begutachtung eine Vertrauensperson mitnehmen.

©BMASGPK Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) reagiert auf die Kritik und bringt Reformen bei PVA-Gutachten auf den Weg.

Volksanwalt: „… kann nur allen empfehlen, dieses Recht in Anspruch zu nehmen“

Volksanwalt Bernhard Achitz begrüßt diesen Schritt deutlich: „Ein wichtiger Punkt, der jetzt umgesetzt wird, ist das Recht, zu allen Begutachtungen eine Vertrauensperson mitzunehmen“ und ergänzt: „ich kann nur allen empfehlen, dieses Recht in Anspruch zu nehmen.“ Die Hoffnung dahinter ist klar: weniger Beschwerden und mehr Fairness im Verfahren.

©Volksanwaltschaft / Photo Simonis Volksanwalt Bernhard Achitz begrüßt die Neuerungen und empfiehlt, eine Vertrauensperson zur Begutachtung mitzunehmen.

Kritik an Gutachten seit Jahren massiv

Der Reformschritt kommt nicht überraschend. Eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich hat gezeigt, dass viele Betroffene die Untersuchungen als belastend empfinden. 70 Prozent der Antragsteller auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension bezeichneten die Begutachtung als wenig oder gar nicht respektvoll, beim Pflegegeld waren es immerhin 42 Prozent. Auch gegenüber 5 Minuten wurde berichtet, dass sich Betroffene oft rechtfertigen müssten und ihre Erkrankung „beweisen“ sollen. Besonders kritisch: falsche oder zu niedrige Einschätzungen des Pflegebedarfs können massive Auswirkungen haben – von finanziellen Problemen bis hin zu fehlender Unterstützung im Alltag.

Mehr Schulungen, aber auch inhaltliche Kritik

Neben der neuen Regelung ist auch ein Verhaltenskodex für Gutachter geplant. Zudem sollen Schulungen zur Kommunikation verstärkt werden. Für Achitz reicht das allein aber nicht. Er betont, dass auch inhaltliche Probleme gelöst werden müssen. Gerade bei Kindern mit Autismus werde der tatsächliche Betreuungsaufwand oft nicht ausreichend berücksichtigt. Ähnliches gilt für Menschen mit Demenz, die sich im Gespräch oft selbständiger darstellen, als sie tatsächlich sind.

Forderung nach Begutachtung zuhause

Ein weiteres Thema: schwer erkrankte Menschen, etwa mit ME/CFS. Für sie kann bereits die Anreise zur Begutachtung eine massive Verschlechterung bedeuten. Achitz fordert daher klar: „Deren Situation würde sich oft massiv verschlechtern, wenn sie zu einer Begutachtung anreisen müssen. Wer glaubhaft macht, nicht mobil zu sein, sollte zuhause begutachtet werden.“

Ein „One-Stop-Shop“ als langfristiges Ziel

Langfristig steht noch eine größere Reform im Raum: eine gemeinsame, unabhängige Begutachtungsstelle. Diese könnte Gutachten für Sozialversicherungen, Ministerien und Gerichte bündeln. Für Betroffene würde das vieles erleichtern. Achitz erklärt: „Das wäre für die Antragsteller, die jetzt oft zu vielen verschiedenen Gutachter laufen müssen, ein One-Stop-Shop.“ Gleichzeitig soll so auch verhindert werden, dass Gutachter unter Druck geraten könnten, im Sinne von Einsparungen zu entscheiden.

Hilfe und Kontakt: Wenn du selbst Probleme mit Begutachtungen hast, kannst du dich an die Volksanwaltschaft wenden: per Mail an post@volksanwaltschaft.gv.at oder telefonisch unter 0800 223 223.