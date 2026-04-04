1,78 Promille: Alkolenker taumelt Polizisten fast in die Arme

Ein 25-Jähriger rief in der Nacht auf Karsamstag in Wels die Polizei auf den Plan: In Schlangenlinien unterwegs, konnte er sich kaum noch auf den Beinen halten und fiel beim Aussteigen beinahe einem Polizisten in die Arme.

Gegen 2.20 Uhr fuhr der Welser mit seinem Wagen vom Parkplatz in der Pollheimerstraße (Bezirk Wels, Oberösterreich) los. Schon dabei fiel seine Fahrweise auf: In deutlichen Schlangenlinien lenkte er sein Auto weiter auf die Maria-Theresia-Straße. Immer wieder drohte er dabei laut Polizei „mit dem Randstein zu kollidieren“. Die Beamten wollten den Lenker stoppen und signalisierten ihm, von der Maria-Theresia-Straße nach links einzubiegen. Doch der 25-Jährige reagierte nicht wie erwartet. Statt der Anweisung zu folgen, bog er nach rechts ab und fuhr auf einen Parkplatz. Erst dort brachte er sein Fahrzeug zum Stillstand.

„Beim Aussteigen fiel er einem der Polizisten beinahe in die Arme“

Was dann folgte, machte den Polizisten sofort klar, wie ernst die Lage war. Der Mann öffnete die Fahrertür und stieg aus, allerdings kaum mehr kontrolliert. „Beim Aussteigen fiel er einem der Polizisten beinahe in die Arme, da er so stark taumelte“, schildert die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Einige Bier intus

Noch vor weiteren Fragen zeigte sich der Welser geständig. Er gab an, „dass er aus den Lokalen in der Innenstadt komme und einige Bier getrunken habe“. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte diese Aussage eindeutig: Der Mann hatte einen „relevanten Messwert von 1,78 Promille“. Die Konsequenzen folgten unmittelbar. „Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizei. Der 25-Jährige wird angezeigt.