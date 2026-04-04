Jetzt doch: US-Militärflugzeuge über Österreich „gesichtet“

US-Militärjets sind kürzlich über Österreich hinweggeflogen. Konkret ist es um zwei Flugzeuge gegangen, die von Großbritannien nach Chania auf Kreta (Griechenland) fliegen wollten, wo sich ein NATO-Stützpunkt befindet. Dabei hatte Österreich Überflüge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg bisher noch abgelehnt mit Verweis auf die Neutralität. Vom Verteidigungsministerium wurden die Flüge nun gegenüber der APA bestätigt. Sie seien nicht direkt in Zusammenhang mit Einsätzen im Iran-Konflikt gestanden. Außerdem habe sich um einen „konformen Überflug“ gehandelt, da die Aufklärungssensorik wie erwünscht über Österreich abgeschaltet wurde, so ein Ministeriumssprecher gegenüber Medien.