Von Schnee überrascht: Wanderinnen setzen Notruf ab

Im Bezirk Gmunden sind zwei junge Frauen aus Tschechien bei einer Wanderung von Hallstatt nach Gosau in Bergnot geraten. Der Wintereinbruch in höheren Lagen wurde ihnen zum Verhängnis.

Die beiden Freundinnen im Alter von 28 und 21 Jahren starteten ihre Reise am Donnerstag, dem 2. April 2026, gegen 21 Uhr in Tschechien. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ging es zunächst nach Salzburg, weiter nach Bad Ischl und schließlich mit Zug und Schiff bis nach Hallstatt.

Start in Hallstatt – Ziel Gosau

Gegen Mittag machten sich die beiden Frauen zu Fuß auf den Weg. Geplant war, über einen Gebirgszug ihr Urlaubsdomizil in Gosau zu erreichen. Die Route verläuft über eine Forststraße, die im Sommer vor allem bei Mountainbikern beliebt ist. Doch bereits auf rund 870 Metern Seehöhe zeigte sich ein ganz anderes Bild.

Schnee wird zur Herausforderung

Die Forststraße war nicht mehr geräumt, die Bedingungen verschlechterten sich rasch. „Die jungen Frauen waren vom Winter in den Bergen vollkommen überrascht und stapften im teils knietiefen Schnee bergwärts“, heißt es vonseiten der Beamten. Die Kräfte schwanden zunehmend, besonders nachdem sie zwei Kehren der Straße durch steiles Waldgelände abgekürzt hatten.

Notruf aus über 1.200 Metern

Deutlich unter ihrem geplanten Etappenziel setzten die beiden Frauen schließlich gegen 16.25 Uhr auf etwa 1.210 Metern Seehöhe einen Notruf ab. Sie waren erschöpft und kamen nicht mehr weiter. Die Bergrettung Hallstatt wurde alarmiert, gleichzeitig machte sich ein Alpinpolizist mit Schneeschuhen auf den Weg.

Rettung im unwegsamen Gelände

Gegen 18.15 Uhr konnten die leicht verängstigten Frauen im steilen, weglosen Wald unterhalb der Forststraße gefunden werden. Mit Zuspruch gelang es, den Rückweg anzutreten, bis sie auf die Bergrettung trafen. „Die beiden Frauen verweigerten ärztliche Hilfe und wärmten sich beim Bergrettungsdienst Hallstatt wieder auf“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.