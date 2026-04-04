Reisewarnungen wegen Iran-Krieg: Wo sie immer noch aufrecht sind

Der Iran-Krieg läuft aktuell noch weiter, daher gelten auch weiterhin Reisewarnungen für das betroffene Gebiet. Welche Warnstufen derzeit ausgerufen sind und was das für euch bedeutet, erfahrt ihr hier auf 5min.at

Seit mittlerweile knapp einen Monat geht der Krieg im Iran nun schon, seither gibt es auch Reisewarnungen für die Region und Probleme mit Flugverbindungen, Flügen und Co. teilweise auch darüber hinaus. Zwischenzeitlich sind Flüge überhaupt komplett ausgefallen. Und auch weiterhin gilt etwa für Zypern, wie ein Blick in die Reisewarnungen des Außenministeriums zeigt: „Für den Fall einer Reise nach oder Ausreise aus Zypern kontaktieren Sie bitte unbedingt Ihre Fluglinie im Hinblick auf möglicherweise ausfallende Flugverbindungen.“ Auch ein Klick auf Indien zeigt, dass Flugausfälle aufgrund der Krise in der Golfregion weiterhin ein Thema sind. Rund um den Iran ist und bleibt der Luftraum nämlich auch bis auf Weiteres gesperrt.

©Flightradar24 Der Luftraum vor allem über dem Iran bleibt weiterhin gesperrt.

Wo aktuell Reisewarnungen wegen des Iran-Kriegs bestehen

In den meisten Ländern der Region gilt die höchste Reisewarnstufe 4. Teilweise wird auch mit Stufe 3 oder 2 gewarnt. Stufe 3 gilt etwa in Saudi Arabien und im Oman. Regional unterschiedlich gewarnt wird etwa in der Türkei und in Pakistan. In der Türkei gilt Stufe 4 etwa für jene Gebiete, die sich weniger als zehn Kilometer von der syrischen, irakischen oder iranischen Grenze entfernt befinden. In den Ballungszentren gilt wegen der Gefahr von Terroranschlägen Stufe 3, im Rest des Landes Stufe 2. Bei Pakistan warnt das Ministerium etwa vor Grenzübertritten auf dem Landweg zwischen Pakistan und Afghanistan oder dem Iran. Wo jetzt überall welche Reisewarnung wegen des Iran-Kriegs gilt, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Staat Reisewarnung (Sicherheitsstufe) Syrien Stufe 4 im ganzen Land Irak Stufe 4 im ganzen Land Iran Stufe 4 im ganzen Land Israel Stufe 4 im ganzen Land Jordanien Stufe 4 im ganzen Land Katar Stufe 4 im ganzen Land Kuwait Stufe 4 im ganzen Land Libanon Stufe 4 im ganzen Land Vereinigte Arabische Emirate Stufe 4 im ganzen Land Bahrain Stufe 4 im ganzen Land Oman Stufe 3 im ganzen Land Saudi-Arabien Stufe 3 im ganzen Land Ägypten Teil-Reisewarnung, Stufe 4 für Norden der Sinai-Halbinsel, Stufe 3 für Innere des Südsinai Türkei Teil-Reisewarnung, Stufe 4 für Gebiete, die weniger als zehn Kilometer von syrischer, irakischer oder iranischer Grenze entfernt sind

Was bedeuten Reisewarnungen?

Reisewarnungen der Stufe 3 bedeuten, dass ein „hohes Sicherheitsrisiko in einem Land oder einer bestimmten Region“ besteht, so die Erklärung des Ministeriums. Man rät von nicht unbedingt notwendigen Reisen in das Land oder die Region ab. Gründe können neben gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Todesopfern auch Naturkatastrophen oder Industrieunfälle sein. Eine Reisewarnung der Stufe 4 wird bei (bürger-)kriegsähnlichen Zuständen, verhängtem Kriegsrecht, Krieg, Bürgerkrieg oder Epidemien ausgerufen. Auch hier wird seitens des Ministeriums vor Reisen gewarnt, in diesem Gebiet lebenden Österreichern wird zudem „dringend empfohlen, das Land zu verlassen“. Ist man dort gerade, sollte man sich „unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde bzw. der nächstgelegenen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates in Verbindung setzen“ – etwa einer Botschaft.

Welche Rechte habe ich bei meinen Reisen?

Reist man pauschal, hat man die größten Chancen auf eine volle Rückerstattung. Bei „unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen“ tritt nämlich das Pauschalreisegesetz in Kraft. Gilt eine Reisewarnung und die Reise steht kurz bevor, kann man etwa kostenlos zurücktreten. Ist man schon vor Ort, muss bei Pauschalreisen der Reiseveranstalter dafür sorgen, dass man nach Hause kommt. Zudem wird für bis zu drei Nächte auch die Unterkunft bezahlt, wenn der Luftraum gesperrt ist oder man feststeckt. Deutlich schwieriger ist die Lage bei Individualreisen (wenn man Flug und Hotel getrennt gebucht hat). Generell gilt: Annulliert die Airline den Flug von sich aus, ist es ganz einfach, dann hat man nämlich Anspruch auf die volle Rückerstattung des Ticketpreises. Beim Hotel ist man, sofern dieses erreichbar und geöffnet ist, oft trotz Reisewarnung auf die Kulanz des Anbieters angewiesen.