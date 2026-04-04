Gleich zwei Mal: Navi lotst Urlauber in Schnee-Falle

Im Bezirk Gmunden vertrauten gleich zwei Urlaubergruppen anscheinend blind ihrem Navi und landeten auf einer gesperrten Forststraße. Die Folge: steckengebliebene Autos und Feuerwehreinsätze in den Bergen.

Im oberösterreichischen Bezirk Gmunden kam es Ende März und Anfang April zu zwei ähnlichen Vorfällen: Touristen aus Taiwan und Spanien wollten zum Salzbergwerk nach Altaussee fahren und verließen sich dabei auf ihre Navigationsgeräte. Am 31. März 2026 sowie am 3. April 2026 folgten sie den vorgeschlagenen Routen, trotz klarer Verkehrszeichen, die etwas anderes vorgaben. Die Urlauber befuhren verbotenerweise die Leisling-Forststraße zwischen St. Agatha und Lupitsch in der Steiermark.

Fahrt endet im Schnee

Was als Ausflug geplant war, endete für beide Gruppen abrupt: Nach mehreren Kilometern bergauf war Schluss. Die Fahrzeuge blieben im Schnee stecken, ein Weiterkommen war nicht mehr möglich. In beiden Fällen musste schließlich Hilfe organisiert werden. Die festgefahrenen Autos lösten Such- beziehungsweise Bergeeinsätze der Feuerwehr aus. Einsatzkräfte rückten aus, um die Touristen aus ihrer misslichen Lage zu befreien und die Fahrzeuge zu bergen.