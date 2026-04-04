Schwerer Sturz: Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter, dann kommt Auto

Bei einem E-Scooter-Unfall im Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich) wurden zwei Jugendliche verletzt. Ein 15-Jähriger musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Wien geflogen werden.

Gemeinsam mit einer 13-Jährigen aus dem Burgenland war ein 15-jähriger Niederösterreicher am Freitag, 3. April 2026, gegen 17 Uhr mit einem E-Roller auf einer Gemeindestraße in Höflein (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) unterwegs. Wie die Polizei nun erklärt, ist es nicht erlaubt, zu zweit am E-Roller zu fahren. Während der Lenker einen Helm trug, war die 13-Jährige ohne einen solchen am Gefährt.

E-Scooter musste Auto ausweichen

Wie Zeugen schließlich angaben, mussten die beiden in einer Kurve einem entgegenkommenden Auto ausweichen und stürzten daraufhin. Beide Jugendliche wurden verletzt, der 15-Jährige musste vom Hubschrauber ins Landesklinikum Donaustadt nach Wien geflogen werden. Seine 13-jährige Mitfahrerin wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.

Novelle der Straßenverkehrsordnung auf den Weg gebracht

Ab 1. Mai 2026 treten übrigens Neuerungen für unter anderem E-Scooter-Fahrer in Kraft. Mit den Stimmen der Regierung und der Grünen wurde nämlich kürzlich im Nationalrat ein umfassendes Verkehrssicherheitspaket beschlossen und eine Novelle der Straßenverkehrsordnung auf den Weg gebracht. Alles dazu könnt ihr hier auf 5min.at nachlesen: Strengere Vorschriften für E-Scooter & E-Bikes: Das ändert sich.