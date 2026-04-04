Tragödie nach Lawinenabgang in Obertauern: Vermisster ist tot

Seit Freitagabend wurde nach einem Lawinenabgangein vermisster Skitourengeher in Obertauern (Lungau, Salzburg) gesucht. Nun die traurige Gewissheit: Der Mann konnte nur noch tot gefunden werden.

Nach dem 40-jährigen Urlauber aus der Slowakei wurde seit dem Abend des Karfreitag gesucht, wegen der Dunkelheit musste die Suche dann aber abgebrochen und am Karsamstag fortgeführt werden. Der Mann wurde von Angehörigen als vermisst gemeldet, er war auf der Plattenspitze unterwegs. Dort wurde er aber von einem Schneebrett verschüttet, sofort begann die große Suche – inklusive Bergrettung und Polizeihubschrauber.

©Bergrettung Obertauern ©Bergrettung Obertauern ©Bergrettung Obertauern

Großer Sucheinsatz auch am Karsamstag

85 Einsatzkräfte waren dann auch am heutigen Samstag, 4. April 2026, im Einsatz. Vor Ort waren etwa die rund 60 Bergretter aus Mauterndorf, Tamsweg, Zederhaus, Muhr, Obertauern, Radstadt, Altenmarkt und Flachau, die Alpinpolizei, zwei Polizeihubschrauber, fünf Hundeteams, das Rote Kreuz und die Feuerwehr. Gegen 10.50 Uhr konnte der Mann schließlich mit dem Ortungssystem Recco und Lawinensonden gefunden werden. Wie nun klar ist, kam für ihn allerdings jede Hilfe zu spät. Der Urlauber musste ausgegraben, seine Leiche anschließend geborgen werden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 17:21 Uhr aktualisiert