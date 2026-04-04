Temperaturen am Ostersonntag: Karte zeigt, wo es jetzt wie warm wird

Erst war es länger kühl, auch Schnee schaute stellenweise wieder vorbei. Nun kündigt sich das wärmste Osterfest seit 26 Jahre an, erklären Meteorologen. Anhand einer Karte sieht man auch, wo es wie warm wird.

Vor allem im Norden und Osten Österreichs dominieren die Rottöne in der Temperatur-Karte.

Vor allem im Norden und Osten Österreichs dominieren die Rottöne in der Temperatur-Karte.

Frühsommerliche bis zu 25 Grad könnte es am Ostersonntag, 5. April 2026, dieses Jahr haben. „Es ist angerichtet: Das wärmste Osterfest seit 26 Jahren steht bevor“, heißt es dazu nun seitens der Meteorologen der „Österreichischen Unwetterzentrale“ auf Facebook. Besonders warm kann es dabei etwa im Großraum Wien, im Süden Kärntens und im Oberinntal werden. Aber auch in Graz, Salzburg und Linz werden etwa 23, in Bregenz immer noch 22 Grad prognostiziert.

Auf Schnee folgen 25 Grad in Österreich

Und das alles kurz nachdem es vor allem nördlich des Alpenhauptkamms noch einmal teils zentimeterdick geschneit hat. Stellenweise sind so auch deutlich über ein halber Meter in entsprechenden Höhenlagen zusammengekommen. Alles dazu unter anderem hier: 74 Zentimeter Neuschnee: Hier ist es in Österreich jetzt tief winterlich. Von tiefstem Winter ist nun zu Ostern allerdings nichts mehr zu sehen oder zu spüren.

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Ostern auch in vergangenen beiden Jahren warm

Die Meteorologen veröffentlichen dazu auch eine Karte, die darstellt, wie hoch das Thermometer in den unterschiedlichen Regionen Österreichs am Ostersonntag wohl klettern wird. Vor allem im Norden und Osten dominieren dabei die roten Farbtöne. Sollten die 25 Grad irgendwo erreicht werden, wäre das übrigens der erste „Sommertag“ des Jahres. Dafür braucht es nämlich genau das: 25 Grad Höchsttemperatur. Besonders spannend: Auch in den vergangenen beiden Jahren war es rund um Ostern warm. Mehr dazu unter anderem hier: Ostermontag: In Kärnten war es heute bis zu 25 Grad warm.