Kleine Ratschenkinder, große Helden: Person aus Notlage gerettet

In Steinberg wurde eine traditionelle Ostertradition zum Schauplatz einer heldenhaften Tat. Vier Kinder der Feuerwehrjugend bewiesen während ihres „Ratschens“ durch den Ort, dass sie bereits wie die Großen vieles drauf haben.

Während die Jugendlichen unterwegs waren, hörten sie plötzlich Hilferufe aus einem Haus. Sie setzten umgehend die Rettungskette in Gang und informierten die Einsatzkräfte. Aufgrund dieser Meldung wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg von der Leitstelle zu einer Türöffnung alarmiert. Dank des schnellen Eingreifens der Kinder konnte die in Not geratene Person rechtzeitig erreicht, dem Roten Kreuz übergeben und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus transportiert werden.

„Wahre Helden im Einsatz“

Die Feuerwehr Steinberg zeigte sich auf Facebook tief beeindruckt von der Leistung ihrer Schützlinge. In dem Beitrag hieß es: „Ihr Einsatz zeigt, wie wichtig Ausbildung, Teamgeist und Vorbereitung sind – und dass auch die Jüngsten schon Großes leisten können.“ Als Dankeschön für ihre Zivilcourage und ihr vorbildliches Verhalten wurden die vier jungen Helden nicht nur mit Schokolade belohnt, sondern erhielten auch eine besondere Auszeichnung: die Ehrenanstecknadel der Feuerwehr Steinberg. „Wahre Helden im Einsatz! […] Wir sind stolz auf euch!“, so abschließend.