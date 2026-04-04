SPAR, BILLA: Einkaufen am Ostersonntag – welche Geschäfte offen sind

Die Osterfeiertage stehen unmittelbar bevor, einige Geschäfte sind auch schon geschlossen. Wo ihr auch am Ostersonntag einkaufen könnt, erfahrt ihr hier auf 5min.at.

Ein Feiertag direkt nach dem Wochenende bedeutet vielerorts in Österreich, dass die Geschäfte für zumindest zwei Tage geschlossen sind. Das ist auch an diesem Wochenende nun so, folgt doch auf den Ostersonntag direkt der Ostermontag. Alle Geschäfte sind allerdings nicht zu, es gibt eine kleine Auswahl an Supermärkten, die auch am Ostersonntag offen haben. Wir haben hier jetzt den Überblick für euch.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Öffnungszeiten: Kärntens Geschäfte scheren am Karsamstag aus

Am heutigen Karsamstag haben in großen Teilen Österreichs die Geschäfte noch ganz normal bis 18 Uhr geöffnet – wie auch an jedem anderen Samstag des Jahres. Eine große Ausnahme bildet dabei das Bundesland Kärnten. Hier und in einigen wenigen Standorten in der Steiermark und in Tirol haben die Supermärkte nämlich schon um 13 oder 14 Uhr zugesperrt. Das geschieht aufgrund der Tradition, wie man etwa seitens der REWE-Pressestelle gegenüber 5 Minuten erklärt.

HOFER und Lidl über die Feiertage österreichweit geschlossen

Nicht geöffnet sind am Ostersonntag jedenfalls alle Standorte von HOFER und Lidl Österreich. Beinahe unisono heißt es seitens der beiden Pressestellen auf Nachfrage: „Ostersonntag und Ostermontag sind die Filialen österreichweit aufgrund des Feiertags geschlossen.“ Hier wird man also in den kommenden beiden Tagen nicht einkaufen können. Bei SPAR und Billa sieht es da schon etwas anders aus.

Welche BILLA-Standorte an den Feiertagen geöffnet haben

Bei BILLA erklärt man gegenüber 5 Minuten, dass nur jene Märkte geöffnet haben, die Sonderöffnungszeiten haben. Dabei handelt es sich am Ostersonntag vor allem um Geschäfte in Wien, Kärnten, Tirol und Salzburg. Welche das genau sind, könnt ihr in der folgenden Infobox oder auch hier online auf der BILLA-Seite herausfinden.

Diese BILLA-Geschäfte haben in Österreich über Ostern geöffnet: am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet sind: Wien (inklusive Flughafen Wien-Schwechat): Neuer Markt 12, 10 bis 20 Uhr

Praterstern, 6 bis 22 Uhr

Julius Tandler Platz 3, 6 bis 22 Uhr

Europaplatz 1 bis 3, 5.30 bis 23 Uhr

Wien-Flughafen, Parkstraße, 6 bis 22 Uhr

Schwechat, Ausfahrtsstraße 935, 6.30 bis 22 Uhr

Schwechat, Inlandstraße, 5.30 bis 20 Uhr Salzburg: Grießgasse 19 bis 21, 11 bis 15 Uhr

Kaigasse 32, 11 bis 15 Uhr Kärnten: Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Patergassen, Wiedweg 45, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Mallnitz, Stappitz 159, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Afritz, Millstätter Straße 103, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Treffen bei Villach, Eichrainweg 1, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr

Klagenfurt Hauptbahnhof, 6 bis 21 Uhr nur am Ostersonntag geöffnet: Salzburg: Bad Hofgastein, Kurgartenstraße 2 bis 6, 14 bis 18 Uhr

Abtenau, Markt 295, 8 bis 12 Uhr

St. Johann im Pongau, Bundesstraße 18, 8 bis 12 Uhr

Neukirchen am Großevenediger, Deningfeld 424, 14 bis 18 Uhr

Rauris, Marktstraße 53, 14 bis 18 Uhr

Mittersill, Zeller Straße 55, 9 bis 13 Uhr

Maria Alm, Kirchenvorfeld 2 bis 4, 14 bis 18 Uhr

Bad Hofgastein, Weitmoserstraße 2, 14 bis 18 Uhr

Zell am See, Flugplatzstraße 54, 14 bis 18 Uhr

Högen, Tauernstraße 30, 14 bis 18 Uhr

Großarl, Unterbergstraße 74, 14 bis 18 Uhr

Altenmarkt im Pongau, Oberndorferstraße 2, 14 bis 18 Uhr

Bad Gastein, Böcksteiner Bundesstraße 40, 14 bis 18 Uhr

St. Martin/Lofer, Lofer 192, 14 bis 18 Uhr

St. Michael im Lungau, Gewerbestraße 581, 8 bis 12 Uhr

Mariapfarr, Bruckdorf 476, 8 bis 12 Uhr

Wagrain, Markt 169, 14 bis 18 Uhr

Saalbach Hinterglemm, Gartenweg 185, 14 bis 18 Uhr

Kaprun, Umfahrungsstraße 4, 14 bis 18 Uhr Tirol: Mayrhofen, Am Marienbrunnen 346, 13 bis 18 Uhr

St. Anton am Arlberg, Arlbergstraße 73, 13 bis 18 Uhr

Kirchberg in Tirol, Kitzbühelerstraße 116, 8 bis 13 Uhr

Seefeld in Tirol, Innsbrucker Straße 272, 8 bis 13 Uhr

Serfaus, Untere Dorfstraße 27, 13 bis 18 Uhr

Kössen, Hüttefeldstraße 16, 8 bis 13 Uhr

Ellmau, Dorf 39, 8 bis 13 Uhr

Kitzbühel, Jochberger Straße 64, 8 bis 13 Uhr

Fieberbrunn, Spielbergstraße 39A, 13 bis 18 Uhr

St. Johann in Tirol, Speckbacherstraße 13, 8 bis 13 Uhr

St. Johann in Tirol, Pass-Thurn-Straße, 8 bis 13 Uhr

Neustift im Stubaital, Stubaital Straße 92, 13 bis 18 Uhr

Ischgl, Florianplatz 6, 13 bis 18 Uhr

Kitzbühel, St. Johanner Straße 20A, 8 bis 13 Uhr

SPAR: Welche Geschäfte an den Feiertagen offen sind

Bei SPAR sieht es hierbei recht ähnlich aus. An den Feiertagen – und damit eben auch am Ostersonntag – sind nur einige ausgewählte Standorte in Wintersportorten oder an hoch frequentierten Stellen geöffnet – wie etwa am Grazer Hauptbahnhof oder am Flughafen Graz. Seitens SPAR rät man auf Nachfrage von 5 Minuten jedenfalls dazu, sich die Öffnungszeiten seines Lieblingsstandortes hier online anzuschauen und sich selbst davon zu überzeugen, ob er geöffnet hat oder nicht. Geöffnet haben auch SPAR express- und DESPAR express-Standorte an Tankstellen. Aber auch hier können sich die Zeiten unterscheiden, weshalb man die genauen Zeiten online abfragen sollte.