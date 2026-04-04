An Österreichs Zapfsäulen: Spritpreise steigen trotz „Bremse“

Während die Autofahrer im Burgenland noch vergleichsweise glimpflich davonkommen, bebt der Markt im Rest Österreichs. Trotz der von der Regierung implementierten Spritpreisbremse zeigt der Trend an den Zapfsäulen nach oben. Besonders der Sprung von Donnerstag auf Freitag zeigt die aktuelle Lage,

Preissprung zum Wochenende

Ein Blick auf die aktuellen Daten von E-Control zeigt: Innerhalb von nur 24 Stunden (vom Donnerstag, 2. April auf den Freitag. 3. April 2026) sind die Preise massiv angezogen: Der österreichweite Median von Diesel kletterte von 2,133 Euro auf 2,209 Euro. Am Teuersten ist hier Tirol mit 2,259 Euro. Benzin blieb mit einem Medianwert von 1,784 am Donnerstag und 1,788 am Freitag ziemlich stabil.

Hattmannsdorfer: „Transparenz-Offensive“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer reagiert auf die Entwicklung mit der Beauftragung einer umfassenden Analyse durch das Institut für Höhere Studien (IHS). Das Ziel: Die gesamte Kette vom Rohöl bis zur Zapfsäule zu durchleuchten, so in einer aktuellen Aussendung. Hattmannsdorfer sieht die Ursache primär auf dem internationalen Parkett. Er kritisiert die Macht der internationalen Preisagenturen wie Argus oder Platts und fordert ein Eingreifen der EU-Kommission: „Die Spritpreise werden maßgeblich auf internationalen Märkten gemacht – und genau dort liegt das Problem. Wenn die Preisbildung für ganz Europa de facto von zwei Preisagenturen […] abhängt, stellt sich die Frage, ob ausreichend Wettbewerb und Dynamik im Markt gegeben sind.“ Der Minister betont, dass nationale Alleingänge den Binnenmarkt verzerren könnten und fordert von EU-Energiekommissar Dan Jørgensen ein koordiniertes Vorgehen, um extreme Preisspitzen in Krisenzeiten zu verhindern.

©Fotomontage: Parlamentsdirektion / Johannes Zinner & Canva Am Foto: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

FPÖ-Kritik: „Spritpreis-Nullnummer“

Kritik an diesem Kurs kommt von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er bezeichnet die IHS-Studie und das Vorgehen der Regierung als „nächste Verhöhnung“ der Bevölkerung. Für ihn ist die Spritpreisbremse eine komplette Nullnummer. Hafenecker sieht die wahren Preistreiber nicht nur im Ausland, sondern direkt am Regierungstisch in Wien: „Der größte Preistreiber sitzt in der Regierung selbst! Mineralölsteuer, die unsinnige CO2-Strafsteuer und die Mehrwertsteuer obendrauf – das sind Hauptursachen für die Preisexplosion.“ Die Freiheitlichen fordern statt weiterer Studien und „Hilferufe nach Brüssel“ sofortige nationale Maßnahmen: Eine Halbierung der Mineralölsteuer sowie das ersatzlose Aus für die CO2-Steuer, um die Österreicher unmittelbar zu entlasten, so in einer aktuellen Aussendung.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Am Foto: FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

E-Control: Preisvergleich Diesel

Bundesland Donnerstag (2. April) Freitag (3. April) Differenz Burgenland 2,109 Euro 2,197 Euro + 0,088 Euro Kärnten 2,134 Euro 2,213 Euro + 0,079 Euro Niederösterreich 2,129 Euro 2,215 Euro + 0,086 Euro Oberösterreich 2,120 Euro 2,187 Euro + 0,067 Euro Salzburg 2,139 Euro 2,249 Euro + 0,110 Euro Steiermark 2,129 Euro 2,199 Euro + 0,070 Euro Tirol 2,154 Euro 2,259 Euro + 0,105 Euro Vorarlberg 2,139 Euro 2,238 Euro + 0,099 Euro Wien 2,129 Euro 2,219 Euro + 0,090 Euro Österreich (Gesamt) 2,133 Euro 2,209 Euro + 0,076 Euro

E-Control: Preisvergleich Benzin