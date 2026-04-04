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Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Auto, dass gerade aufgetankt wird sowie jemanden, der Euroscheine aus einer schwarzen Brieftasche holt.
Während Minister Hattmannsdorfer Analysen fordert, übt die Opposition Kritik an Steuern.
Österreich
04/04/2026
Aktuelle Zahlen

An Österreichs Zapfsäulen: Spritpreise steigen trotz „Bremse“

Die Spritpreise steigen weiterhin... Die Regierung setzt auf EU-weite Transparenz gegen hohe Spritpreise. Die FPÖ wettert hingegen gegen „Spritpreis-Lügen“ und fordert sofortige nationale Steuersenkungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(458 Wörter)

Während die Autofahrer im Burgenland noch vergleichsweise glimpflich davonkommen, bebt der Markt im Rest Österreichs. Trotz der von der Regierung implementierten Spritpreisbremse zeigt der Trend an den Zapfsäulen nach oben. Besonders der Sprung von Donnerstag auf Freitag zeigt die aktuelle Lage,

Preissprung zum Wochenende

Ein Blick auf die aktuellen Daten von E-Control zeigt: Innerhalb von nur 24 Stunden (vom Donnerstag, 2. April auf den Freitag. 3. April 2026) sind die Preise massiv angezogen: Der österreichweite Median von Diesel kletterte von 2,133 Euro auf 2,209 Euro. Am Teuersten ist hier Tirol mit 2,259 Euro. Benzin blieb mit einem Medianwert von 1,784 am Donnerstag und 1,788 am Freitag ziemlich stabil.

Hattmannsdorfer: „Transparenz-Offensive“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer reagiert auf die Entwicklung mit der Beauftragung einer umfassenden Analyse durch das Institut für Höhere Studien (IHS). Das Ziel: Die gesamte Kette vom Rohöl bis zur Zapfsäule zu durchleuchten, so in einer aktuellen Aussendung. Hattmannsdorfer sieht die Ursache primär auf dem internationalen Parkett. Er kritisiert die Macht der internationalen Preisagenturen wie Argus oder Platts und fordert ein Eingreifen der EU-Kommission: „Die Spritpreise werden maßgeblich auf internationalen Märkten gemacht – und genau dort liegt das Problem. Wenn die Preisbildung für ganz Europa de facto von zwei Preisagenturen […] abhängt, stellt sich die Frage, ob ausreichend Wettbewerb und Dynamik im Markt gegeben sind.“ Der Minister betont, dass nationale Alleingänge den Binnenmarkt verzerren könnten und fordert von EU-Energiekommissar Dan Jørgensen ein koordiniertes Vorgehen, um extreme Preisspitzen in Krisenzeiten zu verhindern.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vor einem betankten Auto.
©Fotomontage: Parlamentsdirektion / Johannes Zinner & Canva
Am Foto: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

FPÖ-Kritik: „Spritpreis-Nullnummer“

Kritik an diesem Kurs kommt von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er bezeichnet die IHS-Studie und das Vorgehen der Regierung als „nächste Verhöhnung“ der Bevölkerung. Für ihn ist die Spritpreisbremse eine komplette Nullnummer. Hafenecker sieht die wahren Preistreiber nicht nur im Ausland, sondern direkt am Regierungstisch in Wien: „Der größte Preistreiber sitzt in der Regierung selbst! Mineralölsteuer, die unsinnige CO2-Strafsteuer und die Mehrwertsteuer obendrauf – das sind Hauptursachen für die Preisexplosion.“ Die Freiheitlichen fordern statt weiterer Studien und „Hilferufe nach Brüssel“ sofortige nationale Maßnahmen: Eine Halbierung der Mineralölsteuer sowie das ersatzlose Aus für die CO2-Steuer, um die Österreicher unmittelbar zu entlasten, so in einer aktuellen Aussendung.

Bild auf 5min.at zeigt Christian Hafenecker.
©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf
Am Foto: FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

E-Control: Preisvergleich Diesel

BundeslandDonnerstag (2. April)Freitag (3. April)Differenz
Burgenland2,109 Euro2,197 Euro+ 0,088 Euro
Kärnten2,134 Euro2,213 Euro+ 0,079 Euro
Niederösterreich2,129 Euro2,215 Euro+ 0,086 Euro
Oberösterreich2,120 Euro2,187 Euro+ 0,067 Euro
Salzburg2,139 Euro2,249 Euro+ 0,110 Euro
Steiermark2,129 Euro2,199 Euro+ 0,070 Euro
Tirol2,154 Euro2,259 Euro+ 0,105 Euro
Vorarlberg2,139 Euro2,238 Euro+ 0,099 Euro
Wien2,129 Euro2,219 Euro+ 0,090 Euro
Österreich (Gesamt)2,133 Euro2,209 Euro+ 0,076 Euro

E-Control: Preisvergleich Benzin

BundeslandDonnerstag (2. April)Freitag (3. April)Differenz
Burgenland1,783 Euro1,789 Euro+ 0,006 Euro
Kärnten1,781 Euro1,789 Euro+ 0,008 Euro
Niederösterreich1,784 Euro1,787 Euro+ 0,003 Euro
Oberösterreich1,770 Euro1,784 Euro+ 0,014 Euro
Salzburg1,789 Euro1,799 Euro+ 0,010 Euro
Steiermark1,779 Euro1,788 Euro+ 0,009 Euro
Tirol1,819 Euro1,793 Euro– 0,026 Euro
Vorarlberg1,789 Euro1,789 Euro± 0,000 Euro
Wien1,788 Euro1,799 Euro+ 0,011 Euro
Österreich (Gesamt)1,784 Euro1,788 Euro+ 0,004 Euro
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