Alkoholisierter Lenker kippt in den Acker

Ein Lastktaftwagen-Unfall sorgte am Freitagnachmittag im Bezirk Gänserndorf für eine stundenlange Straßensperre. Ein 42-jähriger Fahrer kam mit seinem Schwerfahrzeug von der Fahrbahn ab.

Ein stark alkoholisierter Lkw-Lenker kam am Freitagnachmittag in Deutsch-Wagram von der Fahrbahn ab und kippte in einen Acker.

Ein stark alkoholisierter Lkw-Lenker kam am Freitagnachmittag in Deutsch-Wagram von der Fahrbahn ab und kippte in einen Acker.

Der Unfall ereignete sich am 3. April 2026 auf der L3166. Die Polizei Niederösterreich schildert den Hergang wie folgt: „Ein 42-jähriger, in Wien wohnhafter serbischer Staatsbürger manövrierte am 3. April 2026, um 13:55 Uhr in Deutsch Wagram, Bezirk Gänserndorf, auf der L3166 einen LKW vor einem Kreisverkehr, geriet dabei rechts in das Bankett, rutsche über die Böschung in den Acker und kippte um.“ Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt.

Starke Alkoholisierung festgestellt

Laut Polizeibericht verlief ein Alkotest positiv und „ergab eine starke Alkoholisierung“. Die Konsequenz folgte unmittelbar: Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Bergung des umgekippten Lastwagens gestaltete sich aufwendig. Für die Dauer der Arbeiten musste die L3166 zwischen 14.20 Uhr und 17.40 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt werden.